Prefeito do Crato avalia mudança em rua onde caminhão desgovernado deixou mortos e feridos

O caminhão desgovernado que matou três pessoas e deixou várias feridas, no Distrito de Dom Quitino, no Município do Crato, na Região do Cariri, na última sexta-feira (17), não foi o primeiro automóvel a perder o controle na via e a causar um acidente.

Moradores e comerciantes da região denunciaram, em entrevistas à TV Verdes Mares Cariri, que os acidentes são recorrentes no local e sugeriram a adoção de um desvio na via.

O prefeito do Crato, Zé Aílton Brasil (PDT), prometeu uma solução para o problema e afirmou que irá discutir a proposta dos moradores com a governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT).

Zé Ailton Brasil Prefeito do Crato Realmente, é um fato lamentável. A gente presta solidariedade a todas as vítimas. Essa questão do desvio foi discutida lá atrás. Mas a própria população disse que isso ia atrapalhar o comércio, por isso que esse projeto foi esquecido naquele momento. Hoje, a gente sabe que o trânsito cresceu muito. A governadora Izolda me ligou ontem, prestando solidariedade. E eu vou voltar esse tema com ela, discutir esse desvio. Ela se mostrou totalmente solícita para pensarmos como fazer."

Joaquim Pereira da Silva perdeu a esposa no acidente, Gildervania Correia de Araújo, conhecida como Maria - uma das três vítimas fatais. "É complicado. Para nós, ela era importante demais. Vamos ver como é que vai ser viver sem ela. Isso aconteceu muitas vezes, precisa de uma providência. A gente perde uma pessoa querida da gente, e não mudam (o trânsito) porque não querem", criticou o homem.

O funcionário público Daniel Pereira da Cunha teve o carro - que havia comprado há 8 dias - totalmente destruído. Ele também ressaltou que os episódios de carros desgovernados, na região, têm se repetido.

"Foi uma noite de terror. A gente vive assustado aqui porque já tinham acontecido alguns episódios desses, de um caminhão sem freio. (Ontem) Eu tive muito medo de encontrar dezenas de pessoas mortas. Imaginei uma tragédia muito maior. Felizmente muitas pessoas viram e correram, umas 10 a 15", relata.

A cuidadora de crianças, Joana Darc da Silva, moradora da região, destacou a importância da mudança na via: "O desvio é obrigatório aqui. Em 21 de setembro de 2020, teve outro acidente aqui, grave. Aqui passa muito caminhão sem freio. Só assim vai melhorar a situação".

Três mortos e vários feridos

Na noite desta sexta-feira (17), por volta de 19 horas, um caminhão desgovernado invadiu uma rua e atropelou um grupo de pedestres no distrito de Dom Quintino, no Crato.

As vítimas do acidente foram identificadas como Gildervania Correia de Araújo, conhecida como Maria, de 31 anos; Kléber Alves Taveira, 30; e Celso Algesio Ferreira, de idade não revelada. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas.

Legenda: Da esquerda para a direita, as três vítimas fatais do acidente: Maria Correia, Celso Algesio e Kleber Alves Foto: Fotos: Arquivo Pessoal

Três feridos seguem internados no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte. Todos, de acordo com o hospital, estão em processo de recuperação. São dois homens - um de 18 e outro de 50 anos - e uma mulher de 55 anos, que foram encaminhadas com ferimentos graves para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pela Unidade Hospitalar, informou que o homem de 18 anos foi submetido a uma cirurgia de trauma e está em recuperação. Já o homem e a mulher mais velhos estão em observação, mas conscientes e orientados.