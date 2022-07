Por que o Exército convocou reservistas e como será o treinamento no CE

Entre os dias 15 a 26 de agosto, o Exército Brasileiro em Fortaleza realiza mais um Exercício Operacional de treinamento de reserva mobilizável, destinado a reservistas licenciados entre os anos de 2018 e 2022. Eles precisaram se apresentar ao 23º Batalhão de Caçadores (23º BC) na última segunda-feira (11).

O exercício é obrigatório e possui penalidades, caso o convocado não se habilite a participar, conforme a legislação do serviço militar. De acordo com o Exército Brasileiro, os dispensados pela força armada não entraram na lista de convocados.

A convocatória obrigatória é anual e está resguardada pela Lei do Serviço Militar. Entre os principais objetivos, estão praticar e avaliar a eficiência do Sistema de Mobilização e atualizar dados da Reserva.

A Seção de Comunicação Social da 10ª Região Militar (10ª RM) respondeu às principais dúvidas sobre a atividade:

Quantos reservistas são esperados para o Exercício?

840 reservistas se apresentaram e, desses, 138 participarão do exercício, vestindo a farda novamente. Em termos médios, cerca de 20% dos que se apresentam participam do exercício.

O Exercício será realizado no Ceará?

Sim, a mobilização ocorrerá na cidade de Fortaleza.

Quais atividades costumam ser realizadas nos Exercícios?

Recapitulação das instruções de tiro, Garantia da Lei da Ordem (GLO), readaptação de motoristas às viaturas militares e a atualização em regulamentos, como o Regulamento de Uniformes do Exército.

Haverá remuneração para os participantes? Quanto?

Sim. O pagamento será proporcional ao período do exercício (12 dias) e correspondente ao posto e graduação de cada reservista. A remuneração mensal atual de soldados a sargentos varia de R$1.078 a R$5.483.

O reservista pode ter falta justificada no trabalho para o Exercício ?

Os incorporados que possuem vínculo empregatício deverão ter as faltas abonadas, conforme a Lei do Serviço Militar nº 4.275, de 1964. Para isso, será enviado uma correspondência do Comando do 23º Batalhão de Caçadores ao órgão empregador.

O que ocorre após o Exercício?

Após o Exercício, será realizada a desmobilização daqueles que participaram, com a inspeção de saúde e a emissão de um novo Certificado de Situação Militar (para os oficiais) ou Certificado de Reservista (para sargentos, cabos e soldados), atualizando os seus tempos de serviço.

