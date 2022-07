Exército convoca reservistas do Ceará para Exercício de Mobilização da Reserva

O Ministério da Defesa, por intermédio do 23º Batalhão de Caçadores (23º BC), realizará Exercício Operacional de treinamento de reserva mobilizável no período de 15 a 26 de agosto. Para isso, o Exército está convocando os reservistas, licenciados entre os anos de 2018 e 2022, a comparecerem à sede do 23º BC no dia 11 de julho de 2022, às 8h.

O exercício não é obrigatório e não possui penalidade, caso o convocado não se habilite a participar. De acordo com o Exército Brasileiro, os dispensados pela força armada não entram na lista de convocados.

Os reservistas passam por exames de saúde, testes físicos e são reintegrados ao Exército Brasileiro — onde eles recebem instruções de reciclagem. O militar precisa ser considerado apto em exame de saúde.

Veja como é realizado treinamento

Durante o período de atuação no exercício, haverá remuneração. Os convocados devem receber o proporcional de um salário atual. Se tenente, recebe os vencimentos de militares do cargo proporcional aos dias do Exército. O mesmo para os outros postos e graduações: sargentos, cabos e soldados.

A convocação se baseia no artigo 19, da Lei do Serviço Militar (LSM) lei 4375, de 17 de agosto de 1964, e nos termos dos artigos 120 e 125 e nº 1, do artigo 202, do Regulamento do Serviço Limitar (RLSM) — decreto nº 57654, de 20 de janeiro de 1966.

Mais informações sobre os convocados devem ser publicadas nos sites oficiais do Exército Brasileiro.

Seleção e inspeção de saúde

Oficiais e Sargentos: 8h do dia 12 de julho

Cabos e Soldados: 8h dos dias 13 a 22 de julho (conforme agendamento)

Local de Apresentação: Quartel do 23º Batalhão de Caçadores

Documentos necessários

Certificado de Reservista, Carteira de Identidade e CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, CNH (se possuir), Apólice de Seguro (se possuir), dados bancários do reservista, contracheque (ou declaração do contador) e declaração de dependentes (Imposto de Renda, se for o caso).

Apresentação para o exercício

Oficiais, sargentes, cabos e soldados: 8h do dia 15 de agosto.

