Picolé com whey, da Pardal Sorvetes, chega ao mercado com 9g de proteína e zero açúcar

Em busca de ampliar a participação no mercado de produtos saudáveis, a Pardal Sorvetes, popular marca cearense, anuncia o lançamento de picolés com 9 gramas de proteína em sua composição. A novidade chega em dois sabores – chocolate e amendoim – e não possui açúcar adicionado ou corantes.

Os picolés integram a linha Vita, que conta com produtos voltados para entusiastas do estilo saudável e fitness. De acordo com Erikson Nascimento, gerente de marketing e comunicação da Pardal, a empresa acompanha o comportamento do consumidor, com novos lançamentos sendo desenvolvidos a partir do interesse do público. A partir dos estudos sobre a crescente demanda de produtos de alto valor nutricional, surgiram os novos itens.

“As pessoas estão cuidando mais da alimentação e buscando opções que entreguem sabor e benefício ao mesmo tempo. Por isso, vimos no Whey uma oportunidade real de inovar dentro do nosso portfólio e, ao mesmo tempo, entrar com força no mercado fitness”, destaca o gerente.

O gestor explica que, como o público está cada vez mais atento à composição dos alimentos, a chegada de picolés com Whey na composição foi um movimento natural da Pardal para desenvolver um produto voltado para quem deseja manter as proteínas, fazer uma substituição de uma sobremesa, mas sem sair da dieta.

Um dos maiores desafios no momento de desenvolver o produto foi manter as 9 gramas de proteínas, mas sem comprometer o sabor do picolé. Para chegar ao resultado, foram feitos processos de testes e ajustes.

Onde encontrar os picolés com Whey

Os picolés já estão disponíveis por meio do delivery oficial da Pardal (www.queropardal.com.br) e nas lojas próprias da marca. A venda nos supermercados e outros pontos de venda irá começar nos próximos dias.

“Também estamos em busca de parcerias com academias, boxes de crossfit, lojas de suplementos e produtos naturais. A ideia é que o produto esteja disponível exatamente onde o nosso público-alvo está: no ambiente fitness e de bem-estar", explica Erikson Nascimento.

Linha Vita

Lançada em 2024, a Linha Vita da Pardal conta com picolés zero lactose e zero açúcar adicionado. Segundo Erikson, a recepção do público à linha vem sendo positiva. “A linha Vita criou um reconhecimento próprio dentro do nosso portfólio, como sinônimo de saúde sem abrir mão do sabor.”

