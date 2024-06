Perfil de 120 famílias afetadas por usina de dessalinização será mapeado pela Defensoria Pública

As famílias afetadas pela construção da usina de dessalinização, a Dessal Ceará, serão mapeadas durante uma ação da Defensoria Pública do Ceará, por meio do Núcleo de Habitação e Moradia (NUHAM).

A visita, que ocorre na manhã e tarde desta quinta-feira (27), busca colher mais informações sobre os moradores e as 120 residências que devem ser demolidas na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Legenda: A mudança de local da Dessal exigirá o reassentamento de 120 famílias que atualmente moram na área Foto: Kid Júnior

Serão visitadas as seguintes comunidades:

Comunidade Vista para o mar;

Comunidade Vila Norte Sul;

Comunidade da Benção;

Comunidade Deus e Fiel.

O novo local escolhido para a usina abrange uma área ocupada por 120 imóveis, que devem ser removidos e as famílias reassentadas.

Conforme o governador Elmano de Freitas, a expectativa é de que as obras sejam iniciadas entre o fim de 2024 e o começo de 2025.

Veja também Negócios Famílias afetadas por construção da usina de dessalinização terão 'moradia bem melhor', diz Elmano Negócios Construção da usina de dessalinização exigirá conjunto de ações, incluindo remoção de 120 famílias

Ao Diário do Nordeste, o assessor jurídico do NUHAM, Tibério Baima, detalhou que o objetivo da visita é "averiguar o real espaço territorial de execução da citada obra, verificar as construções habitacionais já existentes".

Além disso, a Defensoria deve identificar o perfil das pessoas que habitam a área e realizar uma avaliação com técnicos urbanistas e agentes multidisciplinares do Núcleo.

A partir destas atuações na comunidade, será possível gerar relatórios que ajudem a garantir os direitos da população vulnerabilizada, e os diálogos interinstitucionais acerca da situação fática de várias comunidades que vivem na faixa de areia por não ter para onde ir". Tibério Baima Assessor jurídico do NUHAM

A reportagem do Diário do Nordeste procurou a Cagece, responsável pela usina de dessalinização, para explicar quais ações a companhia está organizando de assistência às famílias afetadas e a avaliação da Cagece sobre o mapeamento da Defensoria Pública.

Até a publicação desta matéria, a Cagece não havia se manifestado. O espaço está aberto e esta reportagem será atualizada quando a companhia enviar o posicionamento.

Mapeamento das comunidades

As informações coletadas pela Defensoria servirão para realizar mapas, estudos, análises e relatórios. Os agentes do NUHAM também buscam fazer o levantamento com dados sobre o espaço físico ocupado pelas comunidades afetadas e o perfil dos moradores, incluindo informações como:

Os tipos de construções;

As quantidades de casas;

Quantidade de idosos;

Quantidade de pessoas com deficiência;

Quantidade de crianças e adolescentes, se estudam, onde fazem acompanhamento educacional.

Também devem apurar se há doentes crônicos, pessoas grávidas e detalhar a quantidade de pessoas que trabalham ou que recebem auxílio governamental.

"Assim como outras questões sociais, técnicas e jurídicas para facilitar o diálogo e a busca por soluções sobre os direitos dos Núcleos Urbanos Informais", acrescentou o assessor jurídico.

Legenda: A visita da Defensoria Pública do Ceará ocorre amanhã a partir das 9h Foto: Kid Júnior

Ação na Praia do Futuro

A ação na Praia do Futuro ocorre nesta quinta (27), e os agentes do NUHAM irão seguir o seguinte roteiro:

9h: Visita à Comunidade Vista para o mar;

Visita à Comunidade Vista para o mar; 11h: Visita à Comunidade Vila Norte Sul;

Visita à Comunidade Vila Norte Sul; 12h30: Visita à Comunidade da Benção;

Visita à Comunidade da Benção; 15h30: Visita à Comunidade Deus e Fiel.

Construção da Dessal muda de local

No dia 14 de junho, o Diário do Nordeste apurou com exclusividade que houve mudança no local da construção da Dessal do Ceará. O projeto antigo ficava a 1km de distância do novo local, mas ambos ficam na Praia de Iracema.

O projeto da nova área exige "ações necessárias" para a instalação da usina. Dentre os itens elencados pelo presidente da Cagece, Neuri Freitas, estão:

Cessão da área pela Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE);

Manifestação da Procuradoria da República no Estado do Ceará (MPF/CE);

Reassentamento de cerca de 120 famílias;

Realocação e revitalização da areninha;

Autorização da Marinha do Brasil;

Adequação da Licença Prévia (LP) e da Licença de Instalação (LI);

Quatro meses para a instalação dos projetos, tais como geotecnia, topografia, plantas e layout.

Ao todo, a nova área da usina terá oito hectares e ficará ao lado de uma das sedes da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) e do gasoduto da Petrobras que chega até ao equipamento petrolífero.