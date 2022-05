Papa Francisco nomeia padre Geraldo Freire novo bispo da diocese de Iguatu, no Ceará

O papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira (4), o padre Geraldo Freire Soares como o novo bispo da diocese de Iguatu, no interior do Ceará. O missionário redentorista irá assumir o governo pastoral da Igreja Particular.

Ele irá substituir dom Edson de Castro Homem, que teve o pedido de renúncia aceito pelo papa em 24 de fevereiro de 2021, e será o quinto bispo de Iguatu.

Atualmente, Geraldo é pároco da paróquia do Santíssimo Redentor, na diocese de Penedo, em Alagoas, e formador da comunidade Redentorista, em Arapiraca, no mesmo estado.

Trajetória

O bispo nasceu no dia 6 de janeiro de 1967, na cidade de Sertânia, em Pernambuco, e é o terceiro de 10 irmãos. Geraldo Freire Soares iniciou os estudos de Teologia no Instituto Franciscano de Teologia (Ifto), em Olinda.

Em 1997, foi transferido para a Província de São Paulo para continuar os estudos no Instituto Teológico São Paulo (Itesp). Após esse período, retornou para a Vice-Província no ano 2000, morando na comunidade de Campina Grande, na Paraíba.

Sua ordenação diaconal foi celebrada em abril do mesmo ano, na igreja matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Garanhuns, presidida pelo então bispo de Garanhuns, dom Irineu Scherer.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) disse receber com alegria a nomeação do novo bispo da Diocese de Iguatu. "Agradecemos ao papa Francisco por mais esta nomeação que fortalecerá a presença da Igreja no regional Nordeste 1 de nossa Conferência Episcopal, também enriquecida com mais um membro", disse.