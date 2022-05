Após 12 anos, bispos do Ceará viajam para encontro com o papa Francisco em Roma

No próximo dia 12 de maio, os bispos das nove dioceses do Ceará terão um encontro presencial com o papa Francisco, a visita “ad limina apostolorum”, em Roma. Será o primeiro encontro dos representantes com um pontífice desde outubro de 2009, quando Bento XVI ainda era o Santo Padre.

Essas visitas são peregrinações a Roma realizadas pelos bispos, geralmente a cada cinco anos. Porém, situações específicas adiaram as reuniões na última década.

“Com a renúncia do Papa Bento XVI, em 2013, as Visitas de outras Conferências foram adiadas, até que o Papa Francisco pudesse retomá-las, em meio a outros compromissos. Então, acabou havendo um retardo de 10 anos, porque deveria ter acontecido em 2020 e foi novamente adiada por conta da pandemia”, explica Padre Rafhael, sacerdote do clero da Arquidiocese de Fortaleza em missão de estudos em Roma.

“Ad limina apostolorum” significa “no limiar, na soleira” das Basílicas dos Apóstolos Pedro e Paulo. Segundo a tradição, os bispos diocesanos visitam os sepulcros desses apóstolos, conservados na cidade de Roma.

Já no encontro com o Pontífice, os bispos apresentam um relatório sobre o estado pastoral das dioceses e ouvem seus conselhos, sendo “ocasião para consolidar os vínculos de fé, de comunhão e de disciplina com a Igreja de Roma”.

Dom José Antonio Arcebispo Metropolitano de Fortaleza A este encontro com o Santo Padre, levaremos a realidade de toda a nossa Igreja em Fortaleza e no Ceará. Levaremos todos os nossos queridos irmãos da Igreja de Deus que está na Arquidiocese de Fortaleza, suas alegrias e dores, realizações e anseios.

Os bispos das Regionais Ceará e Piauí também devem participar de reuniões nos vários Dicastérios da Santa Sé, organismos que ajudam o papa no Governo da Igreja. A visita ocorre entre os dias 6 e 16 de maio.

Veja a lista de bispos do Ceará:

Fortaleza

Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques

Dom Júlio César Souza de Jesus

Dom Valdemir Vicente Andrade Santos

Crateús

Dom Ailton Menegussi

Crato

Dom Magnus Henrique Lopes

Iguatu

Dom Edson De Castro Homem

Itapipoca

Dom Rosalvo Cordeiro de Lima

Limoeiro do Norte

Dom André Vital Felix da Silva

Quixadá

Dom Angelo Pignoli

Sobral

Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos

Tianguá

Dom Francisco Edimilson Neves Ferreira

Escultura de presente

Na viagem, os bispos do Ceará darão de presente ao papa Francisco uma imagem de São José, padroeiro do Estado, esculpida em madeira de cedro pelo artesão Glailton da Silva de Sousa, de Caridade, a 97 km de Fortaleza.

Legenda: Imagem foi esculpida em madeira de cedro. Foto: Glailton Sousa

A imagem de 38 centímetros foi encomendada por Dom José Antonio, arcebispo de Fortaleza, e levou cerca de duas semanas para ser feita. “Será muito significativo que um jovem pai de família possa ser o autor”, disse o arcebispo no pedido.

