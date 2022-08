Pai se fantasia de dinossauro ao voltar da Alemanha e surpreende as filhas no aeroporto de Fortaleza

Foi vestindo uma fantasia de dinossauro que o eletricista Maurício Diógenes, 39 anos, saiu do portão de desembarque para reencontrar a família. A surpresa, combinada previamente com a esposa, Daniela Pinto, 40 anos, aconteceu na última terça-feira (21), no Aeroporto de Fortaleza. O vídeo filmado por ela viralizou nas redes sociais.

Assista ao reencontro:

O eletricista havia passado os últimos quatro meses na Alemanha. Nas imagens, é possível ver o momento em que Izabella, 8 anos; Manuella, 2 anos, e Gabriella, 16 anos, reencontram Maurício, sendo uma cena marcada por abraços e beijos. As duas crianças são filhas do eletricista, e a adolescente é enteada dele.

A ideia surgiu após Maurício ver, na internet, o vídeo de um avô que foi recepcionar os netos vestido com uma fantasia similar de dinossauro. "Ele pensou 'um dia eu faço isso', e chegou o momento", compartilhou Daniela.

Daniela Pinto Mãe A gente é muito unido. É muito de estar junto. Nós não somos de dar presentes, mas de estar presente. A gente prefere, em vez de comprar um brinquedo caro, fazer um passeio, uma viagem, brincar juntos. A gente quer criar memórias afetivas para elas. No futuro, elas não vão lembrar do brinquedo caro.

Reencontro após viagem

Maurício atua como eletricista, montador, e é conhecido como "Maurício Faz Tudo". Na Alemanha, ficava responsável por cuidar de idosos e, nas horas vagas, atuava como garçom, eletricista, bombeiro, montador e pintor.

Segundo Daniella, o marido considerou fazer essa mesma surpresa em 2020, após retornar de outra viagem da Alemanha. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, precisou cancelar a brincadeira. "Estava no auge do Covid, fechou tudo, então ele veio para Fortaleza frustrado por não conseguir fazer isso".

Dessa vez, como as filhas gostam de dinossauro, ele decidiu usar a fantasia. "A que corre primeiro para abraçá-lo tinha uma disputa comigo que quem abraçasse primeiro o pai, dormiria duas noites com ele. Ela corre justamente para ganhar essa aposta", detalhou a mãe.