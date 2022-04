Paciente internado no interior do Estado se casa após equipe do hospital organizar união

Há 17 anos juntos, um casal cearense realizou o sonho do matrimônio de uma forma diferente. Internado há três meses na Unidade de Cuidados Especiais (UCE) do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, Francisco Antônio Alves de Abreu, 48, se casou com Cristiane Silva Mendes, 36, na própria unidade de saúde.

O casamento, organizado pela equipe multidisciplinar do HRSC, aconteceu na última terça-feira (19), com a presença da família dos noivos e dos colaboradores da unidade. A união foi celebrada pelo pároco do Município, padre Anderson Clay, segundo informações da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

“É um sonho meu e dele. Não é na igreja, não, mas é aqui. O padre vem. O importante é que tem o filho de Deus e a benção do padre, e todo mundo está presente. Minha família não está totalmente, mas tem cinco pessoas, meus filhos e isso já é uma alegria imensa”, disse Cristiane.

Francisco Antônio disse que a ideia de casar existe há tempos, desde quando o casal teve o segundo filho. “A gente planejou casar e nada tinha dado certo. E, agora, graças a Deus, está dando tudo certo. Estou muito feliz por ela e por nossos filhos”.

Mobilização

A ideia do casamento no hospital surgiu após a equipe do HRSC presenciar o pedido entre o paciente e a acompanhante. Segundo a Sesa, a proposta da união mobilizou todos os colaboradores para tornar realidade o sonho do casal.

Legenda: Cerimônia foi acompanhada por familiares e colaboradores do hospital Foto: Divulgação Sesa

“Para a gente, é um prazer enorme saber que estamos proporcionando não somente os cuidados de Enfermagem, os cuidados médicos, os cuidados hospitalares, mas os cuidados da alma, do coração, que isso é o que importa: é aproximar a família. Nossos pacientes saem daqui com o coração cheio de gratidão e de alegria", disse a enfermeira diarista Elaine Lima.