Uece retoma atendimento psicológico emergencial gratuito à população

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) retomou, nessa segunda-feira (18), a oferta de atendimentos psicológicos emergenciais à população. O serviço é oferecido de forma gratuita para maiores de 13 anos residentes de Fortaleza e Região Metropolitana.

Legenda: Interessados podem receber mais informações a partir do perfil oficial do serviço no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Interessados devem entrar em contato pelo telefone (85) 997531296 de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão do caráter de urgência, as marcações serão feitas para o mesmo dia do agendamento, podendo ser, no máximo, programadas para o dia seguinte. O número de atendimentos por dia é limitado e depende da quantidade de plantonistas disponíveis.

O que é atendimento emergencial

Segundo a instituição, o atendimento emergencial é aquele buscado de forma eventual, em momentos de angústia, e difere da psicoterapia. Nesta, o paciente precisa ser acompanhado periodicamente por um profissional.

O atendimento é realizado pelo Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), em parceria com a Rede de Atenção em Saúde Mental (REDES/LAPSAM), da universidade. A população pode obter mais informações sobre o serviço na página do serviço no Instagram.