Ônibus que fazia transporte de estudantes universitários pega fogo na BR-222
Veículo fazia transporte de universitários de Itapajé a Sobral; fogo foi controlado e não houve vítimas.
Um ônibus que realizava o transporte de estudantes universitários de Itapajé para Sobral pegou fogo na BR-222, na altura de Forquilha, no início da manhã desta sexta (10).
A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará após relatos de fogo intenso e evacuação de passageiros em um ônibus na rodovia, próximo a uma escola profissionalizante.
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Segundo o CBMCE, todos os ocupantes do veículo conseguiram sair do ônibus antes mesmo da chegada das equipes. O incêndio foi controlado e não houve vítimas.
Cerca de 3 mil litros de água foram utilizados para a extinção das chamas, que consumiram grande parte da estrutura do ônibus.
O Diário do Nordeste contactou a Prefeitura de Itapajé e aguarda nota sobre o caso.