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Ônibus que fazia transporte de estudantes universitários pega fogo na BR-222

Veículo fazia transporte de universitários de Itapajé a Sobral; fogo foi controlado e não houve vítimas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

Um ônibus que realizava o transporte de estudantes universitários de Itapajé para Sobral pegou fogo na BR-222, na altura de Forquilha, no início da manhã desta sexta (10).

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará após relatos de fogo intenso e evacuação de passageiros em um ônibus na rodovia, próximo a uma escola profissionalizante. 

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Segundo o CBMCE, todos os ocupantes do veículo conseguiram sair do ônibus antes mesmo da chegada das equipes. O incêndio foi controlado e não houve vítimas.

Cerca de 3 mil litros de água foram utilizados para a extinção das chamas, que consumiram grande parte da estrutura do ônibus.

Um ônibus completamente carbonizado e em chamas repousa no canteiro central de uma rodovia, liberando uma fumaça densa e cinzenta. Ao fundo, um caminhão do Corpo de Bombeiros e outros veículos observam a cena sob um céu claro de dia.
Legenda: Estrutura do ônibus foi consumida pelas chamas, que começaram nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10).
Foto: CBMCE / Divulgação.

Diário do Nordeste contactou a Prefeitura de Itapajé e aguarda nota sobre o caso.

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