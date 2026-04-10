Mulher que forjou o próprio sequestro é presa em Fortaleza

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por suspeita de forjar o próprio sequestro. Ela teria forjado a situação para tentar esconder o próprio envolvimento em um esquema de golpes.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a mulher teria registrado um boletim de ocorrência contra supostos sequestradores que eram, na realidade, as vítimas do golpe no qual a suspeita estava envolvida.

A prisão em flagrante da mulher ocorreu na quarta-feira (8), no bairro Itaperi, pelo crime de denunciação caluniosa. Na quinta-feira (9), ela passou por uma audiência de custódia e foi solta pela Justiça, mas terá que usar tornozeleira eletrônica e será obrigada a permanecer em casa no período da noite.

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Falso sequestro

O caso começou quando, na manhã da quarta (8), a mulher fez o B.O. e os investigadores da Delegacia Antissequestro (DAS) começaram a trabalhar na ocorrência. Passando-se por vítima, ela afirmou à polícia que havia sido sequestrada e lesionada por sequestradores.

No boletim, ela afirmou que uma mulher que se passou por policial a levou da própria residência até uma casa na qual homens encapuzados a ameaçaram, segundo informações do g1.

Após as ameaças, os sequestradores teriam liberado a jovem e chamado um carro por aplicativo para levá-la de volta para casa.

Golpe contra loja

Na verdade, as pessoas acusadas eram a dona e o funcionário de uma loja de celulares do Centro que havia sofrido um golpe com a ajuda da mulher.

As investigações mostraram que a suspeita havia vendido uma conta no nome dela em um banco digital por R$ 50 a um conhecido. A plataforma, então, foi usada para efetuar golpes na loja citada.

Como a conta estava no nome da suspeita, a dona e o funcionário da loja conseguiram descobrir onde ela morava e foram até a casa dela questioná-la sobre o golpe. A mulher, então, afirmou que a conta bancária teria sido fraudada.

A dona da loja, então, levou a suspeita para a delegacia para o registro de um boletim de ocorrência. Foi depois desse primeiro B.O. que a mulher registrou a acusação de sequestro.

Elucidação do caso

Quando as investigações do suposto sequestro começaram, a DAS identificou a dona e o funcionário da loja do Centro como as pessoas que tinham ido para a casa da mulher.

Quando foram depor, os dois falaram do golpe que sofreram e que a conta bancária da mulher estava envolvida no caso, mostrando provas disso e de terem apenas levado a jovem até a delegacia.

Após este momento, a mulher confessou que havia vendido a conta bancária e, então, forjado o sequestro por receio de que o conhecido, que segundo ela era ligado a uma facção, descobrisse que ela tinha dado um depoimento à Polícia.