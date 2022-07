Obra irregular desaba e afeta prédio de funerária em Barbalha, na Região do Cariri; veja vídeo

Uma obra irregular, sem alvará de construção, causou um desabamento, afetando o prédio da funerária Anjo da Guarda, localizada na rua Santos Dumont, no Centro de Barbalha, na Região do Cariri.

O desabamento aconteceu na tarde desta segunda-feira (18). Segundo a Secretaria da Infraestrutura da Cidade, a obra, que está acontecendo ao lado do prédio da funerária, ocasionou o acidente. Não houve feridos.

Desabamento em Barbalha afeta prédio de funerária

A pasta informou que foi dada a entrada no alvará de construção e demolição do imóvel, o que não foi concedido.

"Foi uma obra que começou antes de ter o alvará, que estava em análise. Mesmo que tivesse autorização, toda a responsabilidade de uma construção e uma demolição é do proprietário e do engenheiro que assina o projeto dessa obra", informou Haroldo de Castro, secretário de infraestrutura de Juazeiro do Norte.

Ainda conforme o secretário, foi solicitado o embargo da obra para que a empresa e o responsável façam o ressarcimento das construções afetadas.