O que abre e o que fecha no Dia da Assunção de Nossa Senhora?

O feriado municipal que celebra Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, é festejado nesta terça-feira (15). A data comemora a Assunção de Maria Santíssima ao céu — subida inteiramente de Maria — conforme dogma definido pelo papa Pio XII.

"Nossa Senhora da Assunção recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre", explica o Vaticano.

Em Fortaleza, o feriado de Nossa Senhora de Assunção foi decretado pela Lei Municipal de n.º 8796, de 9 de dezembro de 2003.

Ceará Dia da Assunção de Nossa Senhora é feriado em Fortaleza? A data é celebrada em 15 de agosto em Fortaleza Legenda: No cristianismo, Maria é a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, Jesus Foto: Shutterstock O feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, é comemorado nesta terça-feira (15). A data celebra a Assunção de Maria Santíssima ao céu — subida inteiramente de Maria — conforme dogma definido pelo papa Pio XII. "Nossa Senhora da Assunção recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre", explica o Vaticano. Em Fortaleza, o feriado de Nossa Senhora de Assunção foi decretado pela Lei Municipal de n.º 8796, de 9 de dezembro de 2003. Caminhada com Maria Em 2023, a Caminhada com Maria deve retornar ao formato presencial em Fortaleza. A 21ª edição da procissão começa às 14h. O trajeto inicia no Santuário de Nossa Senhora da Assunção e vai até a Catedral Metropolitana, pela Avenida Leste-Oeste. Milhares de fiéis são esperados pela Arquidiocese de Fortaleza. De 2020 a 2022, a celebração foi realizada virtualmente, devido à pandemia de Covid-19, com transmissão pelas redes sociais da Arquidiocese. Na Igreja Católica, Maria é a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, Jesus, por isso, é recebida imediatamente no Reino do Senhor após o corpo material falecer na Terra. O fato bíblico é considerado pela Igreja Católica uma lembrança de que a verdadeira casa dos cristãos é no céu. Festa à Iemanjá Em Fortaleza, o 15 de agosto também é celebrado pelos umbandistas que homenageiam Iemanjá. Com cantos e rosas na Praia de Iracema ou na Praia do Futuro, centenas de pessoas se reúnem todos os anos para homenagear a Rainha do Mar na Capital. A religião brasileira surgiu da união entre crenças de matriz africana e cristã. Proibidos de prestar culto a divindades africanas, pessoas escravizadas atribuíram imagens de santos católicos aos orixás. Para a umbanda, Iemanjá está relacionada à figura de Maria. Assuntos Relacionados Sociedade e Saúde/feriado

Veja funcionamento nesta terça-feira (15)

SUPERMERCADOS

O funcionamento se dará normalmente, de 7h às 00h, a depender do bairro. Conforme a Associação Cearense de Supermercados, os estabelecimentos só fecham em Fortaleza e Região Metropolitana no Natal e Ano Novo.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis vão funcionar normalmente em todo o Estado, de acordo com a resolução ANP, durante o feriado do Dia de Nossa Senhora de Assunção.

LOJAS

As lojas de rua do Centro da Capital e de outros bairros podem abrir, respeitando a Convenção Coletiva de Trabalho, realizada com o Sindicato dos Comerciários. Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, informou que algumas lojas podem optar por não funcionar ou ter o horário de funcionamento reduzido, a depender da decisão dos donos de comércios. Já as lojas dos shoppings centers vão funcionar normalmente de 10h às 22h.

BARES E RESTAURANTES

O segmento de bares e restaurantes possui autorização para funcionamento em feriados, porém a remuneração deverá ser paga em dobro, salvo se houver a concessão de folga compensatória, conforme o Sindicato dos Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Buffets e Similares do Ceará.

Shoppings

IGUATEMI Bosque

Iguatemi Bosque não terá o funcionamento alterado no feriado. Na data, lojas, quiosques, restaurantes, supermercados, espaços de lazer e cinema seguirão com fluxo normal de atendimento. Serviços como Detran, Correios, Polícia Federal e Casa do Cidadão não funcionam.

Confira detalhes do funcionamento do Iguatemi Bosque no feriado de Nossa Senhora da Assunção:

Lojas e quiosques - 10h às 22h

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer - 10h às 22h

Restaurantes - 11h30 às 22h

Cinema - 13h às 22h

Supermercados - 7h às 22h

Laboratório Emílio Ribas - 7h às 17h

Cactus Sports Park – 06h às 22h

Cobasi – 08h às 21h

CLDO - 08h às 20h

Lotérica – 10h às 18h

Correios – Fechado

Polícia Federal – Fechado

Detran – Fechado

Casa do Cidadão – Fechado

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente, das 10h às 22h. Exceção para órgãos públicos, banco e algumas clínicas de saúde, que estarão fechados. As plataformas digitais de vendas, RioMar Online, seguem com atendimento normal, das 10h às 21h.

RioMar Fortaleza

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

RioMar Fortaleza Online (www.riomarfortalezaonline.com.br): 10h às 21h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Clínica SIM: 7h30 às 13h

Laboratório Carlos Riberio: 7h às 22h

Loteria Boa Sorte: 9h às 21h

RioMar Kennedy

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 11h às 22h

RioMar Kennedy Online (www.riomarkennedyonline.com.br): 10h às 21h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Academia Smart Fit: 8h às 14h

Clínica Kennedy: 7h30 às 19h

Lotérica: 9h às 21h

Shopping Benfica

O Shopping Benfica não terá funcionamento alterado no feriado da Padroeira de Fortaleza.

Lojas e quiosques - 10h às 22h

Praça de Alimentação - 10h às 22h

Cinemas Benfica - 12h45 às 20h15

Super Mercadinhos São Luiz - 7h às 22h

Lojas Americanas - 10h às 22h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques dos shoppings centers North Shopping Fortaleza e North Shopping Jóquei estarão funcionando normalmente nesta terça-feira (15).

Lojas, quiosques e a praça de alimentação - 10h às 22h.

Coco Bambu - 11h30 às 23h

Super Lagoa - 07h às 22h

Loterias Santiago - 10h às 20h

Smartfit - 08h às 14h

Clínica Sim - 07h às 13h

Oftalmoclínica - 10h às 18h

Kinoplex funcionará de acordo com a programação

Prevtop - fechada

North Shopping Jóquei

Lotérica - fechada

Centro Cearense de Idiomas - fechado

Cinépolis - a partir das 12h30.

VIA SUL

As lojas, os quiosques e a praça de alimentação funcionam normalmente de 10h às 22h. A Selfit funcionará das 08h às 14h. A Caixa Econômica e a Clínica Sim estarão fechadas. O Centerplex vai funcionar de acordo com a programação.

ENEL

A Enel Distribuição Ceará montou um esquema especial de atendimento para o funcionamento da companhia durante o feriado municipal de Nossa Senhora de Assunção, padroeira da cidade de Fortaleza. Equipes da companhia atuarão em campo durante o feriado de 15 de agosto. As lojas de atendimento estarão fechadas na terça-feira (15) e reabrem normalmente no dia 16, quarta-feira.

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

CORREIOS

Os Correios informam que na terça-feira (15), feriado municipal de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade de Fortaleza, não haverá atendimento nas agências da capital. Na segunda-feira (14), o funcionamento ocorrerá normalmente.

O atendimento de pós-vendas da Central de Atendimento dos Correios (CAC) seguirá disponível por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios - https://faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php

Atendimento automatizado, pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Chat - https://www.correios.com.br/

O funcionamento desses canais ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana.

BANCOS

Nesta terça-feira (15), os bancos de Fortaleza não irão funcionar, conforme informou o Sindicato dos Bancários do Ceará. As unidades da capital irão retornar o atendimento normal nesta quarta-feira (16).