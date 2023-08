Dia da Assunção de Nossa Senhora é feriado em Fortaleza?

O feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, é comemorado nesta terça-feira (15). A data celebra a Assunção de Maria Santíssima ao céu — subida inteiramente de Maria — conforme dogma definido pelo papa Pio XII.

"Nossa Senhora da Assunção recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre", explica o Vaticano.

Em Fortaleza, o feriado de Nossa Senhora de Assunção foi decretado pela Lei Municipal de n.º 8796, de 9 de dezembro de 2003.

Caminhada com Maria

Em 2023, a Caminhada com Maria deve retornar ao formato presencial em Fortaleza. A 21ª edição da procissão começa às 14h. O trajeto inicia no Santuário de Nossa Senhora da Assunção e vai até a Catedral Metropolitana, pela Avenida Leste-Oeste.

Milhares de fiéis são esperados pela Arquidiocese de Fortaleza. De 2020 a 2022, a celebração foi realizada virtualmente, devido à pandemia de Covid-19, com transmissão pelas redes sociais da Arquidiocese.

Na Igreja Católica, Maria é a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, Jesus, por isso, é recebida imediatamente no Reino do Senhor após o corpo material falecer na Terra. O fato bíblico é considerado pela Igreja Católica uma lembrança de que a verdadeira casa dos cristãos é no céu.

Festa à Iemanjá

Em Fortaleza, o 15 de agosto também é celebrado pelos umbandistas que homenageiam Iemanjá. Com cantos e rosas na Praia de Iracema ou na Praia do Futuro, centenas de pessoas se reúnem todos os anos para homenagear a Rainha do Mar na Capital.

A religião brasileira surgiu da união entre crenças de matriz africana e cristã. Proibidos de prestar culto a divindades africanas, pessoas escravizadas atribuíram imagens de santos católicos aos orixás. Para a umbanda, Iemanjá está relacionada à figura de Maria.