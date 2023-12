Novo arcebispo chega a Fortaleza na próxima semana e Dom José Antonio deixa posto; veja programação

A próxima semana será de importantes mudanças na liderança da Igreja Católica em Fortaleza. Dom José Antonio, que conduzia a Arquidiocese da Capital há 24 anos, deixou o posto de administrador apostólico para a chegada do novo arcebispo, Dom Gregório Paixão. Uma agenda de programações foi montada pela equipe de sucessão episcopal.

Nesta sexta-feira (8), ocorre a última Ordenação Diaconal presidida por Dom José Antonio. A cerimônia ocorre na Catedral Metropolitana, às 19h. Nessa celebração, ele confere aos diáconos a missão de anunciar e testemunhar os ensinamentos de Jesus, auxiliando padres e bispos neste que é o primeiro grau da vida religiosa.

A sucessão em si começa com o momento chamado de “Obrigado, Dom José”. No sábado, também na Catedral, às 9h, haverá a Missa em Ação de Graças pelos 24 anos de governo pastoral de Dom José Antonio.

Dom Gregório Paixão chega a Fortaleza na quarta-feira (13). No dia seguinte, concederá a primeira entrevista coletiva para a imprensa.

Já a cerimônia “Seja Bem-vindo, Dom Gregório”, com a Missa de Posse do novo arcebispo, ocorre na sexta-feira, 15 de dezembro. A Missa começará às 19h, mas às 18h haverá momentos importantes, como a entrada solene do novo arcebispo na Catedral e outras atividades que fazem parte do rito próprio.

Veja também

Carta de renúncia

Conforme o regulamento canônico católico, bispos precisam renunciar ao atingirem 75 anos de idade. Dom José anunciou o envio da carta de renúncia ao Papa Francisco em maio deste ano, sendo ela aprovada em outubro.

Para assumir a direção da Igreja em Fortaleza, a Santa Sé escolheu Dom Gregório Ben Lâmed Paixão, sergipano que atuava como bispo de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Momento inédito

Ainda em outubro, Dom José Antonio informou que, após deixar o cargo de arcebispo, permanecerá vivendo em Fortaleza a pedido de Dom Gregório. Pela primeira vez na história da Arquidiocese da capital, um ex-arcebispo dividirá residência com seu sucessor.

Ao ser questionado sobre os conselhos que deu ao sucessor, Dom José destaca que um resumo das ações dos últimos 24 anos foi enviado a Dom Gregório. Apesar disso, ele frisa que, “diferente da política”, uma mudança de governo “não muda tudo”.

“Na mentalidade popular, pela realidade sociopolítica que vivemos, tem às vezes uma ideia de que muda governo, muda tudo. Não muda tudo. Muda quem assume o serviço da direção, e depois conselhos, assessores. Mas é gradativo. A vida da igreja tem 2 mil anos de continuidade”, reforça.

Quem é o novo arcebispo de Fortaleza

Dom Gregório nasceu em Aracaju, em 1964. Em 1983, ingressou no Mosteiro de São Bento da Bahia, onde exerceu quase todos os ofícios monásticos, e cultivou um extenso currículo. Em março de 1993, foi ordenado presbítero pelo cardeal Dom Lucas Moreira Neves.

Foi diretor do Colégio São Bento da Bahia e da Faculdade São Bento da Bahia, assim como da Revista Análise e Síntese. Ensinou Língua Grega, Antropologia Cultural e Homilética. Também é doutor em Antropologia Cultural pela Universidade Aberta de Amsterdã.

Entre 2006 e 2012, serviu como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Em 10 de outubro de 2012, o Papa Bento XVI o elegeu bispo da Diocese de Petrópolis, onde tomou posse em 16 de dezembro de 2012.

Em mensagem endereçada aos fiéis da Arquidiocese de Fortaleza, ao ser nomeado, Dom Gregório Paixão escreveu: “desejo ser para vocês um pastor presente e amável, e tenham certeza que tudo farei para que nenhum de vocês sejam invisíveis aos meus olhos, especialmente os mais necessitados, os que perderam a esperança, e todos os que se puseram – ou que foram postos – à margem da sociedade”.

O religioso ainda fez uma saudação ao arcebispo emérito e aos bispos auxiliares: “Com especial afeto desejo saudar os padres da Arquidiocese de Fortaleza, para os quais dedicarei especial atenção, certo de que caminharemos juntos, jamais nos afastando do projeto de salvação que nos foi proposto pelo Senhor Jesus”.