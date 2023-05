Novas carteiras de estudante de 2023 passam a valer a partir desta segunda-feira (22) em Fortaleza

As novas carteiras de estudante de 2023 passam a valer no transporte público da Capital a partir da próxima segunda-feira (22). Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), todas as carteiras serão desbloqueadas automaticamente.

A empresa orienta que, para utilizar o documento, é necessário realizar uma primeira recarga e aguardar que os créditos de 2022 sejam transferidos automaticamente para o documento de 2023.

A carteirinha garante aos estudantes o valor da tarifa de R$ 1,50, além da integração em que se paga apenas uma passagem no intervalo de duas horas.

Entrega

Quase 205 mil documentos já foram liberados para entrega às entidades estudantis até o mês de maio. As instituições são responsáveis pela distribuição aos estudantes. No entanto, as carteirinhas só são liberadas para as entidades após a confirmação de matrícula, que é feita pela entidade de ensino.

Caso o aluno queira consultar o seu pedido, é preciso acessar o site da Etufor. É possível solicitar o documento em qualquer período do ano letivo.

Estudantes de escolas públicas municipais ou estaduais, de universidade públicas e bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni), sejam veteranos ou novatos, têm direito à gratuidade na obtenção da carteira de estudante.

Os alunos de escola ou universidades particulares, por sua vez, devem pagar a taxa de confecção para que o documento seja emitido. O boleto pode ser pago em qualquer instituição financeira.