Nova tecnologia promete mais agilidade e conforto em procedimentos estéticos na face

Seja para corrigir um problema de saúde ou encontrar o rosto dos sonhos, os procedimentos estéticos estão ganhando cada vez mais popularidade entre os brasileiros. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), o Brasil foi o país que mais realizou procedimentos estéticos no rosto, como rinoplastia, harmonização e lifting facial, totalizando 1.493.673 procedimentos.

Biomédico e especialista em harmonização facial e corporal, Vinicius Ferreira explica que a pandemia, aliada à facilidade dos tratamentos não injetáveis, motivou as pessoas a se preocuparem mais com a aparência.

“As pessoas, de um modo geral, vêm se preocupando mais com a aparência, seja da face ou do corpo. Associado às intervenções cirúrgicas, os tratamentos injetáveis não ficam tão atrás. Os protocolos de harmonização facial cresceram muito. Inclusive na pandemia, em que as reuniões virtuais ficaram mais presentes no cotidiano das pessoas”, conta.

Apesar da popularidade, algumas intervenções exigem atendimento mais qualificado e pós-operatório mais cuidadoso, afetando a rotina dos pacientes. Com a missão de garantir maior agilidade e conforto no procedimento, Vinicius Ferreira traz, em primeira mão, o equipamento ATRIA para o Ceará.

Segundo o especialista, a tecnologia promete revolucionar o mercado da estética cearense por ser a primeira a emitir ultrassom (micro e macrofocado) com maior potência e conforto, sendo capaz de melhorar a performance dos resultados do lifting facial – levantamento de tecidos da face, agindo contra o envelhecimento - em uma única sessão.

“É a plataforma de maior potência, performance, agilidade e conforto para o paciente. O que faz o ATRIA impactar o mercado da estética é o fato de não existir downtime, ou seja, o paciente não precisa de tempo de recuperação. Pode realizar a sessão e voltar para as suas atividades cotidianas”, acrescenta o especialista.

Indicações diversas

Segundo Vinicius Ferreira, o poder combativo da tecnologia se estende para diversas áreas da face do corpo, como o trato de rugas, melhoria no contorno da mandíbula, redução da flacidez corporal, elevação da cicatriz umbilical e perda da gordura localizada.

“O tratamento com o ATRIA só é contraindicado nos casos específicos de gravidez, portadores de marca-passo e em locais com implantes metálicos”, pontua.

Junto às sessões de laser, o biomédico indica o tratamento com injetáveis, que são compatíveis com o organismo, dentre eles, os bioestimuladores de colágeno, que mantêm a naturalidade e jovialidade das aparências pós-procedimento. O biomédico ainda salienta que a consulta com um especialista é fundamental para avaliação da real necessidade do paciente. “Afinal, cada pessoa tem a sua identidade e não devemos retirá-la”, indica.

Realização de sonhos

Especialista em Harmonização Facial e Corporal e mestre em Patologia pela Universidade Federal do Ceará, Vinicius acumula 10 anos de experiência na área, sempre buscando o aperfeiçoamento e uso de tecnologias mais avançadas do mercado.

“Ao longo desses anos já foram milhares de vidas transformadas. Atualmente, o meu foco é na harmonização facial com ênfase na naturalidade, respeitando cada face, cada traço e cada identidade. Depois de tantos anos trabalhando com beleza, concluo que cada um possui a sua. O nosso papel como especialista é a de realçar ainda mais pontos estratégicos de cada face”, ressalta.

Atualmente, o biomédico atua na clínica Rennovi, na cidade de Pacajus, integrando um time de especialistas voltados para a beleza e o bem-estar dos pacientes – dermatologistas, biomédicos, cirurgiões dentistas, nutrólogos, nutricionistas e esteticistas.

“Todos esses profissionais têm olhar clínico voltado para estética em geral, esse é o nosso grande diferencial”, ressalta o biomédico.

