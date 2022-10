Navios da Marinha estarão abertos à visitação gratuita neste fim de semana, em Fortaleza

A Marinha do Brasil irá realizar visitação pública e gratuita de navios neste sábado (15) e domingo (16), das 13h às 17h, no Porto de Mucuripe, em Fortaleza. Estarão atracados a Fragata “União” e o Navio de Desembarque de Carros de Combate "Almirante Saboia".

De acordo com informações da Marinha, a Fragata “União” (F-45) foi a sexta e última da série de seis Fragatas da classe “Niterói”, e a segunda construída pelo arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, estando, atualmente, subordinada ao Comando do 1º Esquadrão de Escolta.

Legenda: O “Almirante Saboia” foi incorporado à Marinha do Brasil em 2009 Foto: Marinha do Brasil

Já o “Almirante Saboia” (G-25) é de origem inglesa e teve seu lançamento ao mar em 1966, na cidade de Hampshire, no Reino Unido.

Durante os anos que passou incorporado à Marinha Inglesa, o navio participou de importantes missões, como a Guerra do Golfo e a Guerra das Malvinas. Foi incorporado à Marinha do Brasil em 2009.

O navio possui 137,5 metros de comprimento e tem como uma de suas principais tarefas realizar o transporte de carga e tropa. Sua tripulação é composta por 195 militares, podendo transportar um total de 444 pessoas.

Serviço

Evento: Visitação pública à Fragata União e ao Navio de Desembarque de Carros de Combate (NDCC) “Almirante Saboia”, ambos da Marinha do Brasil;

Local: Porto de Mucuripe (Avenida Vicente de Castro, bairro Cais do Porto)

Data: sábado (14) e domingo (15), das 13h às 17h

Entrada gratuita.