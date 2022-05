Navio-Patrulha Oceânico "Araguari" tem visitação gratuita neste domingo (29) em Fortaleza

Atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, o Navio-Patrulha (NPaOc) "Araguari", da Marinha do Brasil, estará aberto para visitação gratuita neste domingo (29), de 9h às 17h. A ação faz parte das atividades alusivas às comemorações do bicentenário da Independência do Brasil, comemorado em 2022.

Construído no Reino Unido pela BAe Systems, o navio militar pertence ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, subordinado ao Comando do 3º Distrito Naval.

Sua principal tarefa é patrulhar Águas Jurisdicionais Brasileiras nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, englobando também os Arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo, assim como a Reserva Biológica de Atol das Rocas.

Busca e salvamento

Segundo a Marinha do Brasil, a embarcação possui maior autonomia e tem melhores condições de apoiar outras embarcações e populações isoladas. Entre as operações aptas ao Araguari, estão busca e salvamento, patrulhas e inspeções navais, combate ao contrabando, descaminho, tráfico internacional de entorpecentes e auxílio a desastres.

O navio ainda possui capacidade de realizar operações aéreas com aeronaves de asa rotativa e e tem duas lanchas rápidas tipo “Pacific 24”.

