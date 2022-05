Municípios do Ceará já podem aplicar 4ª dose da vacina contra a Covid em idosos acima de 70 anos

O Ceará aderiu à recomendação do Ministério da Saúde e estendeu o perfil do público que deve tomar a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), os municípios cearenses já estão autorizados a aplicar, a partir desta quinta-feira (5), a quarta dose em idosos acima de 70 anos e também em pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições permanentes.

A Nota Técnica do Ministério da Saúde que aumenta o público-alvo da segunda dose de reforço foi recebido, na quarta-feira (4), pela secretaria. Ainda ontem, a Célula de Imunização da Sesa entrou em contato com todos os municípios para orientar a aplicação.

Conforme a secretária, as cidades já têm estoque disponível para esta nova etapa da imunização contra a Covid-19. A Sesa ressalta ainda a importância da vacinação para reforçar os índices de combate a doença.

Intervalo entre doses de reforço segue de 4 meses

Conforme a Nota Técnica da pasta federal, publicada na segunda-feira (2), deve ser utilizado nesses casos, preferencialmente, o imunizante da Pfizer. Ainda segundo o órgão, podem ser usadas, de maneira alternativa, as vacinas desenvolvidas pela Janssen ou AstraZeneca, independentemente da dose utilizada anteriormente.

O intervalo entre a primeira e a segunda dose de reforço é de quatro meses. Segundo o ministério, estudos indicam que a estratégia aumenta em mais de cinco vezes a imunidades do paciente após uma semana da aplicação.

Antes da expansão da campanha, o Ceará aplicava a quarta dose somente em idosos acima de 80 anos, e imunossuprimidos a partir dos 12 anos.

O Ministério da Saúde calcula que, com a inclusão dos novos perfis nessa etapa da campanha de vacinação, o público-alvo da segunda dose de reforço passa a ter pouco mais de 14 milhões de brasileiros.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste