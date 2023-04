Mulher passa mal durante exercício e morre em academia de Sobral

Uma mulher, de 58 anos, morreu nessa segunda-feira (17) após passar mal enquanto praticava exercícios físicos em uma academia de Sobral, na região Norte do Ceará. Segundo a família, Maria Gilsa da Silva sofreu um infarto e não resistiu.

A parente dela relatou à TV Verdes Mares que a mulher costumava frequentar o local devido a recomendações médicas. Ao perceberem que ela não estava bem, os funcionários do estabelecimento acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ao chegarem à academia, os socorristas tentaram reanimar Maria Gilsa, por cerca de 40 minutos, mas ela não resistiu e acabou falecendo no endereço. O corpo foi velado na noite do mesmo dia. Ainda conforme a emissora, o sepultamento acontece nesta terça-feira (18).

