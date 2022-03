Mulher de 48 anos está há mais de 15h presa em cacimba no Cariri; bombeiros realizam buscas

O Corpo de Bombeiros retomou o trabalho de resgate da segunda vítima da queda em uma cacimba, em Juazeiro do Norte (CE). Na manhã desta sexta-feira (25), voluntários ajudam equipes de segurança a descer no poço de 30 metros.

O trabalho dos bombeiros começou na quinta-feira (24), por volta de 14h. A primeira resgatada foi Edilânea Moreira. Sônia Cristina Pereira da Silva ainda segue no poço.

Legenda: Acidente aconteceu no quintal da residência da família Foto: Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte



Devido aos riscos de desabamentos por conta das chuvas na região, as equipes de buscas chegaram a interromper o trabalho na noite de quinta.

Família sabia de existência de cacimba desativada

Legenda: Cacimba estava desativada na casa há muito tempo Foto: Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte

Maria Pereira, irmã da mulher de 48 anos que segue no poço, relatou que as duas familiares caíram quando estavam tirando roupas no varal.

A família tinha conhecimento da existência da cacimba. "Meu pai que desativou ela [cacimba] e colocou a tampa", relatou a irmã da vítima.

Maria Pereira Irmã de segunda vítima que caiu em poço Teve um deslizamento pela noite. A tampa desceu mais um pouco, a gente ouviu o barulho, as cordas que estavam sustentando tremendo. Está sendo difícil. Ela é muito querida

Resgate de uma das vítimas

A primeira vítima, de 38 anos, foi resgatada por volta das 17h e levada a um hospital da região. De acordo com o major Artur Graça, do Corpo de Bombeiros, que estava à frente da operação, a mulher apresenta apenas ferimentos leves.

Legenda: Voluntários ajudam bombeiros a içar agente dentro do poço Foto: Lorena Tavares/SVM

A primeira mulher salva está internada no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte. Na queda no poço, ela quebrou o braço e o fêmur.

Tampa de cacimba impede passagem de bombeiro

Os agentes do Corpo de Bombeiros solicitaram um guincho para retirar a tampa do cacimba que caiu no poço. Segundo os profissionais de segurança, a tampa está inviabilizando a passagem do socorro.

O resgate já dura mais de 15 horas. A família da vítima acompanha presencialmente o resgate.