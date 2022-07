Mulher de 20 anos morre vítima de afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza

Uma mulher de 20 anos morreu vítima de afogamento por volta de 16h20 deste sábado (2), na Praia de Iracema, em Fortaleza.

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), por meio da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), atuou na ocorrência.

De acordo com informações do órgão, a mulher encontrava-se aparentemente alcoolizada na beira da praia quando entrou no mar e foi retirada por banhistas que a viram boiando.

Os guardas-vidas prestaram socorro, uma UTI móvel do Samu foi encaminhada ao local para prestar assistência, mas a jovem foi a óbito. A ISA informou ainda que a vítima não chegou a pedir socorro. O nome dela não foi divulgado.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.