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Mulher dá à luz em ambulância do Samu a caminho de hospital, em Tauá

Parto foi realizado pela técnica de enfermagem Raiane Monteiro e pelo condutor socorrista Paulo Célio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem da técnica de enfermagem Raiane Monteiro e do condutor socorrista Paulo Célio, do Samu, que realizaram o parto.
Legenda: A técnica de enfermagem Raiane Monteiro e o condutor socorrista Paulo Célio realizaram o parto.
Foto: Divulgação/Samu Ceará.

Uma técnica de enfermagem e um condutor socorrista realizaram um parto de emergência dentro de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará, que estava a caminho de hospital em Tauá. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (6).

A recém-nascida Heloísa, filha de Josiane Chaves e Antonio Arlan, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Tauá. O Samu Ceará detalhou que tanto a mãe quanto a filha foram internadas, mas passam bem. 

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A ocorrência teve início quando Josiane, grávida de 39 semanas, passou a sentir fortes contrações. Moradora da zona rural de Independência, saiu de casa a caminho do Hospital Municipal de Tauá. 

No entanto, no caminho, pediram ajuda para uma equipe do Samu após pararem em frente à base do Samu 192 Ceará, em Tauá. Os pais esperavam agilizar o trajeto até o hospital. 

Parto dentro de ambulância

Após as contrações se intensificarem, a técnica de enfermagem Raiane Monteiro e o condutor socorrista Paulo Célio realizaram o parto. Heloísa nasceu às 9h20 com 2,7 kg, sendo a caçula de três filhos. 

"Fomos pegos de surpresa na base com essa abordagem. A gestante já estava em trabalho de parto, com um pouco de adrenalina", disse a técnica Raiane Monteiro.

Conforme Raiane, essa é a segunda vez que realizou parto dentro de uma viatura em mais de 11 anos de experiência. "Foi mais tranquilo do que o primeiro, pois realizei com mais confiança e, no final, deu tudo certo", afirmou a profissional.

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