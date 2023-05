MPCE constata falta de medicamentos e insumos em postos de saúde de Juazeiro do Norte

Após fiscalização do Ministério Público do Ceará (MPCE) apontar carência de medicamentos e insumos em postos de saúde de Juazeiro do Norte, a prefeitura da cidade informou que não teve "tempo hábil" para a distribuição dos produtos.

No dias 8 e 10 deste mês, o MPCE constatou falta de suprimentos nas unidades básicas de saúde Frei Damião I, II e III, Eduardo Grangeiro Fernandes (Dudu) IV, Tiradentes II e IV, João Cabral I e III, que impossibilitavam procedimentos clínicos e cirúrgicos básicos. Além da deficiência de insumos, o órgão também identificou que não há canais institucionais de telefone para agendamento de exames e consultas dos pacientes. Assim, as marcações dependiam dos aparelhos pessoais dos funcionários.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte (Sesau) informou que os medicamentos do 1º trimestre de 2023, adquiridos por meio do Programação Pactuada Integrada (PPI), foram recebidos pelos município no dia 7 de maio, "o que impossibilitou a distribuição às unidades em tempo hábil".

Sobre os canais de atendimento, a Sesau disse que nenhum dos postos dispõe, mas "há outros canais de acesso à informação". A nota não especifica quais são.

Por fim, a Sesau declarou que "todos os materiais de insumos estão devidamente licitados" e os prédios contam com "excelente estrutura física, climatização e equipes completas" para atender as demandas da população.