Como Moro e Bolsonaro, Lula recebe estátua de Padre Cícero do prefeito de Juazeiro do Norte

No desembarque em Juazeiro do Norte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu uma estátua dourada da imagem de Padre Cícero nesta sexta-feira (12). O presente foi dado pelo prefeito da cidade, Glêdson Bezerra (Podemos). Em outras ocasiões, o prefeito teve o mesmo gesto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Sérgio Moro (União).

A imagem é feita de fibra de vidro com pintura sintética. Modelo semelhante Bolsonaro recebeu em 2021, quando visitou o município em agenda sobre o Programa Casa Verde e Amarela.

Legenda: Bolsonaro em Juazeiro do Norte, ao lado de apoiadores e políticos, ergueu uma estátua do Padre Cícero. Foto: Thiago Gadelha

Já Moro recebeu o presente em fevereiro do ano passado, quando, em pré-campanha ao Senado, encontrou nomes do seu antigo partido, o Podemos, à época, como o senador Eduardo Girão. Ele ficou quatro dias no Cariri, em agenda que coincidiu com outra vista do ex-presidente.

Legenda: Sergio Moro e Gledson Bezerra em visita anterior a Juazeiro do Norte. Foto: Divulgação

Padre Cícero foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, reabilitado pela Igreja em 2015, após ter sido excomungado.

Educação

Mais cedo, o presidente passou por Fortaleza no lançamento do Programa Escola de Tempo Integral, em cerimônia no Centro de Eventos do Ceará. Em seguida, partiu para o Cariri, fazendo sua primeira parada em Juazeiro.

Depois, o mandatário segue para o Crato, onde vai visitar o Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira e anunciar o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti.

A programação de Lula no Ceará é seguida pelo ministro da Educação e ex-governador do Estado, Camilo Santana (PT), e pelo governador Elmano de Freitas (PT), entre outras lideranças locais.