Motorista morre após perder controle de veículo e cair dentro de açude em Moraújo

Um motorista, de 27 anos, morreu após perder o controle do carro que conduzia, sair da pista e cair dentro de um açude, na madrugada deste domingo (11), em Moraújo, a cerca de 321 quilômetro de Fortaleza.

Informações preliminares da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) indicam que o homem perdeu o controle do veículo, que tinha um reboque com um equipamento de som acoplado, ao realizar uma curva e acabou caindo na barragem da região, falecendo ainda no local.

Uma equipe da Polícia Militar atendeu ao caso, conforme a pasta. A Polícia Civil investiga as circunstâncias que provocaram o acidente. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e recolheu indícios que devem auxiliar nas apurações.

O episódio foi registrado na Delegacia Regional de Sobral e transferido para a Delegacia Municipal de Coreaú.

