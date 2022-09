Homem ameaça ex-namorada antes de matá-la com estilete no Paraná: 'vou acabar com sua vida'

Um homem, de 49 anos, suspeito de assassinar a antiga companheira na última quinta-feira (8) em Curitiba, Paraná, enviou mensagens ameaçando a vítima antes do crime. A mulher de 33 anos foi morta com um golpe de estilete no pescoço em uma festa.

Em uma das mensagens enviadas, o ex-namorado adverte que Francislaine de Camargo Santos "viveria um inferno" a partir da data da conversa.

Segundo a família relatou ao portal g1, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a antiga companheira. Eles ficaram juntos por cerca de cinco anos.

"Você não vai viver sossegada", escreveu o homem em outra mensagem enviada à ex.

Ainda conforme os parentes da vítima, o ex-namorado de Francislaine era violento quando consumia bebida alcoólica e, apesar de não ter chegado a agredir a mulher fisicamente, a ofendia verbalmente.

"Só espera para ver, sua filha da ****. Vou acabar com a minha vida e a sua. Se você soubesse a raiva que eu tô de você, você nem apareceria na minha frente", disse ele a vítima na conversa virtual.

Foto: reprodução

Mulher foi atacada após dançar com outra pessoa

Conforme informações da publicação, a vítima estava em uma festa com a mãe e uma amiga, na última quinta-feira, quando foi abordada pelo suspeito, que pediu para eles reatarem o relacionamento. Conforme a mãe dela, a filha negou o pedido e o homem deixou o local.

Ainda segundo a matriarca, Francislaine dançava com uma senhora quando o ex-namorado retornou e a atacou com um golpe de estilete no pescoço.

A Polícia Civil detalhou que, na sequência, o suspeito tentou dar fim a própria vida, mas foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar em estado grave.

