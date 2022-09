Homem é assassinado a facadas após defender mulheres de assédio em bar

Um homem de 46 anos foi assassinado a facadas, em Ceilândia, após defender duas mulheres de assédio. Momentos depois do crime, três suspeitos foram presos pela Polícia Militar, na madrugada deste sábado (10).

De acordo com a Polícia, os suspeitos também esfaquearam a esposa da vítima. Ela foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia após ser socorrida pelos bombeiros.

Algumas testemunhas afirmaram que o casal estava com uma sobrinha no bar e viram três homens tentando dançar com as duas mulheres. Elas se recusaram, mas os homens seguiram insistindo.

Em um determinado momento, após várias tentativas, um dos suspeitos puxou uma faca e atingiu uma das mulheres. Ao tentar ajudar, o homem foi esfaqueado e morreu no local.

Pouco tempo depois do crime, os policiais militares localizaram o veículo usado pelos suspeitos e prenderam os homens. Dentro do carro, os policiais encontraram duas facas ainda sujas de sangue.