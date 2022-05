Motorista colide carro em área de vacinação contra a Covid no Centro de Eventos

O motorista de uma camionete perdeu o controle e colidiu contra uma coluna no estacionamento do Centro de Eventos, na manhã desta terça-feira (31), em Fortaleza. Ninguém ficou ferido.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que o drive-thru para vacinação contra a Covid-19 precisou ser suspenso em razão do acidente, na manhã de hoje, mas informou que situação já foi normalizada.

Imagens mostram o carro parcialmente destruído.

"A vacinação Covid-19 foi temporariamente suspensa na manhã desta terça-feira (31/05), no drive do Centro de Eventos (CEC), em razão de uma colisão ocasionada por um motorista que perdeu o controle do seu automóvel, mas que já foi retomada. Informamos também que ninguém se feriu", diz a pasta, em nota.