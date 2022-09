Morre Wellington Nascimento, supervisor de Direitos Humanos do Cuca Mondubim

Wellington Nascimento, 40, supervisor de Direitos Humanos do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) do bairro Mondubim, morreu, na manhã desta quinta-feira (1º), após lutar por um ano contra um linfoma agressivo.

O cearense era professor universitário em um curso de pedagogia de uma faculdade privada. Ele também era aluno de mestrado da Universidade Regional do Cariri (Urca).

Wellington Nascimento atuante na cena da cultura por meio da Caravana Cultural e Afoxé Acabaca. Na trajetória de vida, ele criou o grupo Filhos e Mãe Maria Devotos de São Benedito.

Lorena Lyse, companheira por 10 anos de Wellington Nascimento, explicou que ele recebeu diagnóstico e tratamento no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). No último domingo (28), ele teve complicações da doença.

José Sarto, prefeito de Fortaleza, prestou pesar pela morte de Welligton Nascimento em postagem nas redes sociais. "Iniciamos esta quinta-feira com a triste notícia do falecimento de Wellington Nascimento, supervisor de Direitos Humanos do Cuca Mondubim. Educador, artista, apaixonado por cultura, Wellington vinha contribuindo com a Rede Cuca atendendo a nossa juventude sempre com muito carinho"

Velório e sepultamento

O velório de Wellington Nascimento acontece a partir das 17h, no cemitério São João Batista. Já o sepultamento do cearense acontece na sexta-feira (2), às 15h.

