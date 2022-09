Avenida Eduardo Girão tem trecho bloqueado por obras da Cagece

A Avenida Eduardo Girão tem trecho bloqueado no sentido leste-oeste, a partir desta quinta-feira (1), por obra realizada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A substituição de tubulação que compõe a rede de esgotamento sanitário entre as avenidas Deputado Oswaldo Studart e Luciano Carneiro, no Bairro de Fátima.

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, o mais recomendado é desviar a rota da Av. Eduardo Girão, entrando à direita na Av. Deputado Oswaldo Studart, posteriormente:

Entrar à esquerda na Rua Ministro Joaquim Bastos, À esquerda novamente na Av. Luciano Carneiro; Por fim, dobrar direita para retornar à Av. Eduardo Girão.

Devido à obra, a linha de ônibus 404 Aeroporto/Benfica/Rodoviária/Centro seguirá o desvio recomendado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Agentes do órgão realização o suporte operacional.

Obra da Cagece

A obra deve ampliar a capacidade de transporte do saneamento básico por utilizar uma tubulação de maior diâmetro. O material também é mais resistente à corrosão.

Ainda segundo a Prefeitura, rede realiza coleta e transporte de esgoto dos bairros Rodolfo Teófilo, Benfica e Fátima, abrangendo cerca de 240 mil habitantes.