Morre jornalista Déborah Lima, ex-presidente do Sindjorce

A jornalista Déborah Lima, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce) e ex-diretora da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), faleceu na manhã desta quarta-feira (19) por complicações de um câncer. A informação foi confirmada pelo sindicato cearense, que divulgou nota de pesar.

"Hoje é um dia muito triste para o movimento sindical dos Jornalistas do Ceará e do Brasil. Faleceu a ex-presidente do Sindjorce e ex-diretora da Fenaj, Déborah Lima. Um pesar enorme se abate sobre nós, que perdemos uma grande referência na luta coletiva e para mim, em particular, uma amiga", declarou Samira de Castro, diretora de Comunicação, Cultura e Eventos.

Débora tinha 52 anos, foi presidente do Sindjorce por dois mandatos e ocupava o cargo de diretora-executiva da entidade atualmente. Já na Fenaj, foi dirigente por quatro mandatos, ocupando cargos de tesoureira e diretora de mobilização.

Além disso, atuou na Central Única dos Trabalhadores do Ceará (CUT-CE), integrando a diretoria-executiva e parte da direção e Conselho Superior da Associação Cearense de Imprensa (ACI).

Trabalho no Jornalismo

Fora a atuação no movimento sindical, Déborah trabalhou em diversos veículos de comunicação no Ceará, como jornal O Estado, jornal O Povo, Pró-Produções, Rede Record, TV Ceará, Rede TV e rádios CBN, Extra, RCN, AM do POVO e Universitária FM. Foi ainda da Assessoria de Comunicação do Sindicato dos Bancários.

"Neste momento de tristeza, nos despedimos de uma verdadeira guerreira, que deixou uma marca indelével em nossas vidas e em nossa história. Expressamos nossos sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos. Déborah será lembrada com carinho e gratidão por tudo que representou para a história do jornalismo cearense e para a história dos jornalistas do Ceará", finaliza a nota do Sindjorce.