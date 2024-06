Moradores denunciam furto de fios terra em 20 casas do Granja Lisboa

Moradores do bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, relataram que aproximadamente 20 casas tiveram fios terra furtados na madrugada desta sexta-feira (7). O cabo de aterramento funciona como um dispositivo de segurança, para evitar choques e panes.

Segundo um morador - não identificado por motivos de segurança - as residências que tiveram os materiais furtados ficam localizadas nas ruas Medelim, Maria Pires e Jardim do Éden. Nenhum suspeito foi localizado.

"Às 3 da manhã, escutei um barulho na parte de fora (calçada) e quando amanheceu, eu vi que os fios terra do medidor de energia, que contém cobre, foram furtados não só da minha casa como da casa dos vizinhos também", relatou proprietário de uma das residências atingidas.

O morador informou que não tinha ciência dessa prática criminosa, até se tornar vítima. Conforme denuncia, o bairro em que reside e outros próximos sofrem com a oscilação constante de energia, por isso a importância evidente do fio terra naquela região. Ele alega que, em decorrência do roubo, teve o micro-ondas de sua casa queimado.

"Ao amanhecer, percebi o que tinha ocorrido e que os prejuízos eram reais. Além disso, quebraram os cabos de proteção e danificaram o medidor de energia", continuou ele.

Ainda de acordo com o residente, a Enel foi acionada e, posteriormente, técnicos da empresa estiveram no local, mas apenas verificaram o ocorrido, deixando o suposto conserto pendente. Um boletim de ocorrência também foi registrado por moradores.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Enel Distribuição Ceará informou que os materiais furtados são de responsabilidade do cliente. Segundo eles, os técnicos da empresa informaram que o fornecimento de energia não foi afetado e os moradores devem procurar um profissional habilitado para repor o aterramento de forma segura.

“A Enel Distribuição Ceará informa que técnicos da empresa estiveram no local e identificaram que o fornecimento não foi afetado. A distribuidora esclarece ainda que os materiais furtados são cabos de aterramento da medição, os quais são de responsabilidade do cliente. A empresa orienta que a substituição deve ser realizada por profissional habilitado a fim de evitar acidentes”, informou a empresa em nota.

O que é fio terra?

Fio terra é um dispositivo diretamente ligado ao solo da residência que serve como um trajeto de baixa resistência para a corrente elétrica.

Ele é essencial para garantir a segurança das pessoas, evitando choques elétricos, fazendo com que a corrente seja desviada para a terra e não se encaminhe para as partes condutoras de energia. O fio terra, na maioria das casas, é ligado aos aparelhos e tomadas, junto a caixa de disjuntor.

Já o aterramento elétrico é todo o sistema que ocorre no fio terra, ou seja, é ele que garante a funcionalidade desse dispositivo. Permite garantir a segurança, com auxílio de um fio de cabo de ligação que se conecta à terra, como uma forma de escape de uma possível descarga elétrica.

