Menino de dez anos morre por choque após tocar em geladeira de casa no interior do Ceará

O pequeno Luan Victor Marques, de 10 anos, morreu nesta quinta-feira (12) em decorrência de uma descarga elétrica. O caso aconteceu após o menino tocar a geladeira da casa em que vivia, no bairro Juazeiro, no município de Jaguaruana, interior do Ceará.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a criança foi encaminhada até uma unidade hospitalar, para ser socorrida e receber os devidos cuidados. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência e, posteriormente, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Municipal de Jaguaruana. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) agora apura as circunstâncias da morte.

Pesar pela morte

A Prefeitura de Jaguaruana compartilhou uma nota de pesar nesta quinta, lamentando profundamente e se solidarizando com os familiares da criança. Luan era aluno da escola Edith Moreira Barreto.

"Consternados, enviados condolências a todos que sentem a dor de sua partida triste que interrompe a singeleza de uma criança. Todo apoio e abraço solidário", detalha a nota.