Menino de 6 anos quebra a perna e escola leva turma para ter aula na casa dele, no Ceará

Estar entre amigos da mesma idade é fundamental para o desenvolvimento infantil. O pequeno cearense Vitor Manuel, 6, porém, foi privado da vivência, após quebrar a perna e ficar 1 mês sem ir à aula. Nessa quarta-feira (13), a escola levou a turma até a casa dele, no município de Crato, no Ceará.

Há pouco mais de 1 mês, Vitor estava jogando futebol na garagem de casa, quando se acidentou e quebrou a tíbia. Por indicação médica, foi proibido de colocar a perna engessada no chão e de ir à escola.

Legenda: Turma do 1º ano do ensino fundamental teve um dia de aula na casa do colega Foto: Arquivo pessoal

Segundo a mãe do garoto, a jornalista Emanuelle Lobo, 40, a escola passou a enviar atividades e vídeos para que ele continuasse estudando em casa, mesmo com atestado médico – mas a falta que sentia dos colegas não pode ser suprida.

Emanuelle Lobo Jornalista e mãe de Vitor Ele ama a escola desde sempre, estuda lá desde os 3 anos. Nessa pandemia, todo dia ele perguntava ‘mamãe, hoje vamos pra escola?’ A turminha se conhece desde pequena.

A professora dele, então, preparou uma surpresa, com apoio da mãe, e organizou a “aula de campo especial”, levando toda a turma do 1º ano do ensino fundamental para a garagem da casa do pequeno cearense.

“Organizamos uma sala de aula na garagem de casa. Foi uma manhã linda, envolta de amor e empatia”, declarou Emanuelle.

Segundo ela, a visita dos 13 coleguinhas foi essencial para a recuperação de Vitor, que desenvolveu crises de pânico após a fratura. “Ele já tirou o gesso, mas depois da visita passou a colocar o pé no chão, dobrar a perna”, observa Emanuelle.

O pequeno Vitor já recebeu alta médica e está liberado a voltar à escola, na próxima segunda-feira.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE