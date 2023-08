Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, tem horário de funcionamento ampliado

O Instituto Myra Eliane ampliou o horário de funcionamento do Memorial Edson Queiroz, localizado em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A partir deste mês de agosto, o equipamento estará aberto ao público de terça a sexta-feira, das 8h às 18h. Já aos sábados e domingos, funcionará das 8h às 14h.

O objetivo é dar mais oportunidade para o público conferir as atividades fixas e periódicas. O presidente do Instituto, Igor Queiroz Barroso, ressalta que a extensão do horário busca promover o acesso gratuito da população à arte e à cultura.

"Então, convido a todos para visitar ou revisitar o Memorial e, em especial, a atração em cartaz que é a exposição ‘Presidentes’, muito importante sob o olhar fotográfico e histórico”, disse.

Criado em 2016, o Instituto Myra Eliane é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo atuar na promoção da educação infantil com base nos valores humanos e ofertar ações culturais gratuitas para a população.

Equipamentos culturais

Assim com o recém-inaugurado Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, o Memorial Edson Queiroz é um dos equipamentos de fomento às artes do Instituto.

Até 16 de agosto, o memorial tem em cartaz a exposição 'Presidentes', realizada pelo Instituto Myra Eliane em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza (MFF).

Legenda: Silvio Frota e Igor Barroso visitam a exposição 'Presidentes', em cartaz no Memorial Edson Queiroz Foto: LC Moreira

A mostra fotográfica reúne imagens que retratam a vida pública e privada de ex-presidentes brasileiros, como Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Jânio Quadros e João Figueiredo.

Entre os artistas com obras expostas, estão Jean Manzon, Orlando Brito e Luiz Carlos Barreto. A exposição marca a chegada do Museu da Fotografia à cidade de Cascavel.

Exposição “Presidentes”

Período em exposição: até 16 de agosto (quarta-feira)

Horário de visitação: de terça a sexta-feira, das 8h às 18h; sábados e domingos, das 8h às 14h

Local: Memorial Edson Queiroz, à Rua Crispim Teixeira, S/N, Praça Nossa Senhora do Ó, Cascavel (CE)

Contato: (85) 2181.6339

