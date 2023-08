Bazares com produtos doados pela Receita ofertam de smartphones a perfumes em Fortaleza e Itaitinga

Em Fortaleza e Itaitinga, diferentes produtos doados pela Receita Federal serão vendidos em bazares realizados por organizações não governamentais (Ongs) — a partir desta quinta-feira (3).

Na capital cearense, o Abrigo São Lázaro, juntamente com a Associação Beija-Flor e Instituto Daniel Berg promovem bazar solidário. O evento acontece em Fortaleza, a partir da próxima sexta-feira (4) e segue até a terça-feira (8) ou até durar o estoque. A ocasião se apresenta como oportunidade de economizar e ser solidário.

Serão vendidos:

Itens eletrônicos;

Perfumarias;

Roupas;

Ferramentas e brinquedos

O bazar é programado para acontecer no Shopping Benfica (2° andar). O funcionamento será das 10h às 18h, a entrada custa R$ 10 e deve ser adquirida em dinheiro.

O valor máximo para compras por CPF é de R$ 2 mil. Também é possível usar o cartão de crédito ou de débito para obter os produtos. Pessoas jurídicas não poderão realizar compras com CNPJ de empresas.

A presidente do Abrigo São Lázaro, Bárbara Dantas, que é irmã da fundadora Rosane Dantas, diz que o bazar é muito importante para o abrigo, pois com o valor arrecadado irá fazer um projeto de construção de áreas de soltura para que os animais possam correr e brincar.

Itaitinga também recebe bazar

Legenda: Caixa de som é um dos itens presentes em lista de bazares Foto: Shutterstock

Um bazar beneficente também com produtos doados pela Receita Federal será realizado em Itaitinga (CE), nos dias 3, 4 e 5 de agosto.

O evento é promovido por cinco organizações não governamentais do Ceará: a Associação Caatinga, Instituição Espírita Nosso Lar Hospital, a Associação Sentiero, a Casa de Recuperação Caverna de Adulão e a Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves.

Serão vendidos:

Smartphones;

Smartwaches;

Smartbands;

Fones de ouvido;

Caixas de som;

Roupas;

Itens de pescaria e perfumaria

Sandino Moreira, coordenador de relações institucionais da Associação Caatinga, explica que os valores arrecadados servirão para o custeio de projetos.

"Os itens vendidos serão de excelente qualidade porque foram doados pela Receita Federal e todo o lucro obtido vai ser dividido entre as cinco instituições realizadoras para que seja posteriormente revestido para a execução de projetos sociais e ambientais, gerando impacto positivo na vida de milhares de pessoas", relatou o coordenador.

Na Região Metropolitana de Fortaleza, o bazar acontece na Avenida Coronel Virgílio Távora, 1601, em frente ao Conselho Tutelar de Itaitinga.

Os itens serão comercializados até dia 5 de agosto ou enquanto durar o estoque. Os portões do local do bazar estão programados para abrir de 8h às 16h. O valor para participar do evento é R$ 10 e a entrada é por ordem de chegada. Serão aceitos pagamentos no pix, débito, crédito e dinheiro em espécie. Cada comprador poderá levar até R$ 2 mil em compra.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE