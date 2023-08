Mais de 500 autuações são emitidas durante fiscalização de transportes escolares no Ceará

Mais de 500 autuações foram realizadas em veículos de transporte escolar, durante a fiscalização de volta às aulas realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará entre os dias 12 de julho e 1º de agosto. Conforme a corporação, 115 motoristas foram abordados e um deles, em Tabuleiro do Norte, respondia por homicídio e teve de ser impedido de continuar transportando os estudantes.

De acordo com balanço divulgado pela PRF nesta sexta-feira (11), foram fiscalizados 105 transportes escolares em 30 municípios. Destes, 17 veículos foram removidos por irregularidades.

Legenda: O estado dos bancos e dos veículos foram avaliados pelos agentes Foto: Divulgação/PRF

"A fiscalização se intensificou em diversas regiões do estado, como Aracati, Tianguá, Milagres, Russas, Sobral, Irauçuba, Jaguaribe e a região metropolitana de Fortaleza", pontuou o órgão.

Irregularidades graves

Os carros apresentavam extintores de incêndio vencidos, falta de saídas de emergência e ausência ou mau funcionamento de cintos de segurança, além de problemas no tacógrafo — dispositivo usado para monitorar o tempo de uso, a distância percorrida e a velocidade.

A corporação identificou ainda infrações sérias como "falta de Autorização do Detran para a prestação do serviço de transporte escolar, a ausência do Curso Específico para Transporte Escolar (CETE) por parte do condutor".

Os transportes que não foram rebocados, mas mesmo assim ainda estavam irregulares, receberam um determinado prazo para que suas pendências fossem regularizados.