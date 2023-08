Homem leva tombo enquanto tenta roubar motocicleta em Sobral; veja vídeo

Câmeras de segurança flagraram um homem levando um tombo enquanto roubava uma motocicleta, no bairro Renato Parente, em Sobral. Ocorrido na última quarta-feira (9), o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Nas imagens, a vítima aparece estacionando o veículo em uma calçada, antes de ser surpreendida pela chegada de dois homens em outra motocicleta. Um dos suspeitos, então, salta do transporte e rapidamente se aproxima da mulher.

Durante a abordagem, porém, o homem se desequilibra e acaba escorregando, caindo no chão. Mesmo com o tombo, o suspeito não desiste do delito e se levanta rapidamente, montando na motocicleta da vítima.

Enquanto o homem foge, é possível observar a mulher correndo na direção oposta, tentando se afastar da ação.

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência foi registrada em um Boletim de Ocorrência (BO), e que a Delegacia Municipal de Sobral está responsável pela investigação.

DENÚNCIAS

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677–4711, número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101–0181, número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.