Suspeito de matar homem em Acopiara é preso na Bahia

O suspeito de matar um homem de 49 anos em Acopiara, no interior do Ceará, foi preso no município de Dias Dávila, na Bahia, nessa quarta-feira (9).

Iuri Lucas Siqueira Silva, de 27 anos, teria cometido o crime em 4 de março deste ano, no distrito de São Paulinho. Logo após o crime, ele fugiu para a Bahia, onde estava desde então.

O suspeito foi detido em operação conjunta da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, Delegacia Municipal de Jucás e Núcleo de Inteligência (NI) do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul).

O homem foi conduzido para uma unidade hospitalar, onde a ordem judicial foi cumprida e ele foi colocado à disposição da Justiça. Iuri já tinha antecedentes criminais por homicídio.

