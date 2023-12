Luzes no céu são vistas no Nordeste, e internautas apontam possível chuva de meteoros

Moradores dos estados do Nordeste testemunharam um evento astronômico incomum: luzes atravessando os céus na noite dessa sexta-feira (22). O fenômeno ainda não tem uma explicação oficial, no entanto, internautas compartilharam suas apostas para explicação do acontecimento.

Veja também

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível observar o momento em que as luzes aparecem nos céus. "É um meteoro!", diz uma criança em uma das gravações feitas.

Em outro comentário feito no X (antigo Twitter), uma internauta brincou que o fenômeno poderia ser a cantora Beyoncé voltando para Salvador.

O ex-deputado federal do Ceará Pedro Augusto Bezerra também dividiu sua experiência com os seguidores. Por meio dos stories do Instagram, ele disse: "Olha só pessoal, a gente acabou de registrar um meteorito ou meteoro se desfazendo e entrando aqui na atmosfera se transformando em uma estrela-cadente."

A explicação para o fenômeno sobrou até para o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra. Em vídeo divulgado pelo político, as pessoas brincam que o evento astronômico seria uma obra de Glêdson para a população.