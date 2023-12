Solstício de verão 2023: saiba por que esta sexta-feira (22) é o dia mais longo do ano

Esta sexta-feira (22) é o dia mais longo de 2023 no Hemisfério Sul. O fenômeno acontece devido ao solstício de verão, que consiste no período do ano em que a luz do sol permanece por mais tempo iluminando a região, e marca o início da estação mais quente entre as quatro.

Nesta data, que acontece geralmente em dezembro nos países localizados abaixo da Linha do Equador, o Sol nasce mais cedo, por volta das 5h15, e se põe mais tarde, às 18h52, conforme dados da plataforma Climatempo.

O evento astronômico provoca uma mudança no eixo de rotação da Terra, desalinhando o paralelo que divide o globo ao meio e o girando para uma posição que permite a entrada das radiações solares, fazendo com que o período iluminado do dia dure por mais tempo.

Veja também

O fenômeno é mais notável em regiões mais ao sul da Linha do Equador, já que quanto mais próximo a ela, menor é a percepção dele. Por exemplo, no Brasil, quem mora no Sul, Sudeste e sul do Centro-Oeste percebe que o Sol passa a nascer mais cedo e se por mais tarde durante o verão. O mesmo não é necessariamente observado na parte superior do país, como no Norte e no Nordeste, segundo o Climatempo.

“Quem mora no Sudeste, no Sul e nas áreas mais ao sul do Centro-Oeste no Brasil, percebe que o sol está nascendo mais cedo e se pondo mais tarde. Os dias são mais longos. São mais horas de sol para esquentar o ar e manter as temperaturas elevadas”, detalha a plataforma especializada.

Enquanto as nações do Hemisfério Sul vivem o solstício de verão, as da parte superior da Terra, o Hemisfério Norte, registram a noite mais longa de 2023, devido ao solstício de inverno.

DIA É CONSIDERADO MÍSTICO

Astrólogos marcam o solstício de verão como uma data essencial para tempos de descobertas e de mudanças. Impactando cada pessoa conforme as posições dos seus astros no céu e na correlação com os signos do zodíaco. Culturas e religiões ligadas às forças da natureza também consideram o evento como uma data simbólica.

Para a religião pagã europeia wicca, por exemplo, o fenômeno representa o apogeu do Sol e de poder dela em união com a natureza. Segundo a crença, nesse dia as árvores, as flores e as demais plantas mostram o maior vigor delas.