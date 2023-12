Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (22/12)

O Sol, depois de muito percorrer, sonhar e disseminar, se despede de Sagitário e chega no signo de Capricórnio. É tempo de trabalhar na colheita com maestria e excelência. Do fogo para a terra. E falando em Terra, a Lua se aconchega no signo de Touro, um signo de Terra. Temos um céu fecundo. Terra Mãe. Terra firme. Aterra. Coloca teus pés na Terra. É tempo de reaprender a viver. A Lua interage com Mercúrio, Saturno e Júpiter. Você pode encontrar as respostas que precisa. Foque no que você quer construir. Hoje pode ser um dia de ações assertivas. Mergulhe no que você deseja fazer acontecer. O Sol em Capricórnio ilumina as pedras do caminho. E lembre-se que Saturno, o planeta regente de Capricórnio, está no signo de Peixes, tentando soltar o que está rígido e contornando o que está muito disperso.

Áries

O Sol entrando no signo de Capricórnio te convida a investir na sua carreira e em tudo que você deseja realizar. Você ganha um fôlego extra para subir mais uns degraus. Cuide da sua reputação, especialmente no contexto profissional. Prepare-se, pois nos próximos 30 dias você pode receber elogios, promoções ou outras formas de destaque.

Touro

O Sol dá boas-vindas a Capricórnio! Durante esse período, sua atenção e vitalidade se voltam para questões mais amplas, como a busca por significado e a exploração de novas ideias. Pode haver um desejo acentuado por aventuras intelectuais, viagens que ampliem horizontes e um interesse renovado em filosofias de vida mais elevadas. Até janeiro, vejo você se aventurando em alguma experiência ou relação que vai trazer um sopro de esperança e novos sonhos para sua vida.

Gêmeos

Você entra em uma daquelas fases perfeitas para fazer uma faxina na vida mesmo. Até janeiro, aproveite para se libertar de velhos hábitos ou medos. Durante esse período, sua atenção se volta para questões mais intensas e emocionais, como heranças, parcerias financeiras e processos de renovação pessoal.

Câncer

Pode ser um momento propício para fortalecer laços afetivos, buscar harmonia nos relacionamentos e trabalhar em parceria para atingir objetivos compartilhados. Nos próximos 30 dias, considere o ponto de vista do outro e invista numa abordagem equilibrada e colaborativa nas interações interpessoais.

Leão

Você entra no melhor momento para repensar a sua rotina. Até janeiro, você tem tempo para experimentar novos hábitos saudáveis ou reorganizar sua rotina para o ano novo que está começando. Nesse período você toma consciência sobre a importância do equilíbrio entre trabalho e bem-estar, incentivando práticas saudáveis e aprimoramento profissional.

Virgem

Com o Sol entrando em Capricórnio, tudo indica que você será convidado a enxergar novas possibilidades. Aproveite o momento para plantar as sementes do seu futuro Nos próximos 30 dias a importância de expressar sua autenticidade ganha dstaque, seja espontâneo e tente encontrar alegria nas experiências do dia a dia. É um momento de nutrir paixões pessoais.

Libra

Nos próximos 30 dias, o Sol vai iluminar ainda mais questões relacionadas à sua vida íntima e familiar. Isso significa que, até janeiro, você provavelmente viverá renovações ou resoluções nessa área da sua vida.Tente nutrir e fortalecer os alicerces emocionais. Fique mais próximo da família e crie um ambiente acolhedor em casa.

Escorpião

Abrace novas ideias e projetos. O Sol transitando por Capricórnio até janeiro, trará uma energia de bom senso e lucidez para suas habilidades de comunicação. Este trânsito também pode incentivar conexões significativas com irmãos, vizinhos e colegas, promovendo um ambiente propício para a troca de informações e a exploração de novas perspectivas.

Sagitário

A chegada do Sol em Capricórnio ilumina caminhos para melhorar sua situação econômica. Pode ser um momento para pensar em formas de aumentar a renda ou gerenciar melhor seus recursos. Você pode sentir um impulso renovado para buscar estabilidade financeira e valorizar as próprias habilidades.

Capricórnio

Com a chegada do Sol ao seu signo. Isso significa que você está em uma fase de autoafirmação, perfeito para definir metas pessoais para o novo ano. Este é um momento propício para se concentrar no autodesenvolvimento, na aparência pessoal e na projeção de uma imagem mais autêntica.

Aquário

A chegada do Sol ao signo de Capricórnio marca uma fase de reflexão. Até janeiro, aproveite para refletir sobre o que quer ou não quer mais para seu próximo ano. Pode ser um período de recolhimento, onde questões do passado e padrões inconscientes são trazidos à luz para serem compreendidos e liberados.

Peixes

Você começa a viver um período de maior conexão com pessoas e oportunidade de expandir seu círculo social. Até janeiro vejo você sendo mais vista, e querendo ver as pessoas à sua volta também. Pode ser um momento propício para realizar aspirações coletivas, colaborar em projetos sociais e fortalecer laços com pessoas que compartilham interesses similares.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.