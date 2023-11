Asteroide com tamanho comparado ao Empire State Building passará perto da Terra em 2029

Em 13 de abril de 2029 espera-se que o asteroide Apophis passe muito próximo à Terra. Em pesquisa realizada pela Universidade Carlos III de Madrid (UC3M), em parceria com a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho Paulista (UNESP), são observados possíveis efeitos da aproximação, como influências na trajetória e no ângulo de inclinação, entre outras questões. O estudo, parte do periódico científico “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, foi divulgado em 2022, mas a cada ano, com a data em questão em contagem regressiva, novamente o assunto vem à tona.

O tamanho do asteroide é de impressionar. Trata-se de um corpo celeste de 370 metros de diâmetros, sendo comparado ao Empire State Building, famoso edifício de Nova Iorque, o qual possui 443 metros de altura e uma área de mais de 8 mil metros quadrados.

"Como ele vai passar bem próximo da Terra, esse corpo vai sofrer efeitos da gravidade do nosso planeta, que é muito grande em relação a ele. Por isso, a gente fez estudos sobre, por exemplo, a sua superfície e sua órbita, se materiais poderão ser arrancados pela Terra. E o nosso estudo mostra que, sim, isso é possível", afirmou, em entrevista ao G1, Othon Winter, coautor do estudo, astrônomo e professor da UNESP de Guaratinguetá.

Segundo a Agência Espacial dos EUA (Nasa), este asteroide poderá aproximar-se mais da Terra do que qualquer outro. Composto por silicato, ferro e níquel, é conhecido desde 2004, ano em que foi descoberto e que pela primeira vez se temeu que a sua trajetória pudesse colidir com a Terra.

O ponto mais próximo da trajetória do Apophis será a 38 mil quilômetros de distância da Terra, ainda de acordo com o estudo paulista, em parceria com Madri. Apesar disso, sobre os possíveis efeitos do desprendimento de materiais por parte do Apophis, Othon Winter, coautor do estudo, astrônomo e professor da UNESP de Guaratinguetá, explicou que investigações iniciais indicam que essas partículas não irão atingir diretamente o nosso planeta.

Na verdade, a probabilidade de impacto é menor do que 1/1 milhão. Ainda assim, caso se desse esta eventualidade, o asteroide atingiria o oceano, perto da costa oeste de Santa Mónica, nos EUA, causando um tsunami que afetaria essencialmente essa zona da América do Norte. Com energia equivalente a 60 mil bombas de Hiroshima, se atingisse a Terra, o Apophis poderia devastar milhares de quilômetros quadrados e causar milhões de mortes. Não é difícil entender por que ele recebeu o nome do deus egípcio do caos e da destruição.