SpaceX lança foguete mais poderoso do mundo, mas perde contato com a nave após propulsor explodir

Comandada pelo polêmico bilionário Elon Musk, a SpaceX realizou, na manhã deste sábado (18), o segundo lançamento de teste do foguete Starship, em Boca Chica, no Texas. Com 121 metros e 39 motores, o veículo espacial é considerado como o “foguete mais poderoso já construído em toda história”.

De acordo com informações do Portal g1, após a decolagem, o propulsor do veículo espacial explodiu, e a empresa perdeu contato com a cápsula. Não havia tripulação. Essa foi a segunda tentativa de lançamento.

Na primeira tentativa de lançamento, em abril deste ano, outra nave Starship apresentou uma falha antes da separação dos dois estágios, o que forçou a empresa a acionar um sistema para explodir o foguete.

SEM CONTATO

No primeiro estágio, o propulsor Super Heavy explodiu, ação que não estava programada, admitiu a empresa. Em seguida, a operação entrou na segunda fase, com o veículo seguindo viagem. Poucos minutos depois, no entanto, a empresa perdeu contato com o foguete.

A expectativa da equipe responsável pelo lançamento era de que o veículo espacial conseguiria dar uma volta, quase completa, em torno da Terra, em um voo de aproximadamente 90 minutos. Com o fim do trajeto, o foguete reentraria na atmosfera, mergulhando no mar em alta velocidade, em uma região próxima do Havaí.

"Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship enquanto a SpaceX busca tornar a vida multiplanetária", afirmou a SpaceX.

TESTES

No final de abril, a SpaceX realizou a primeira tentativa de decolagem do Starship. No teste, um dos objetivos da empresa era que o foguete deixasse a plataforma de lançamento sem destruí-la, o que aconteceu. O veículo, entretanto, apresentou falhas em diversos motores do primeiro estágio e não conseguiu atingir a órbita do planeta, explodindo em poucos minutos.

Com o resultado, a empresa fez algumas modificações no projeto do transporte, incluindo novos sistemas de separação dos estágios, possibilitando que os motores do estágio superior sejam acionados antes da separação, e de controle eletrônico de direção das tubeiras da primeira fase, que permitirá um melhor controle da trajetória do foguete.

Além disso, também foram implementadas mudanças no sistema de autodestruição, que foi atualizado, e no de solo, que passou a ter resfriamento, útil para o momento da decolagem.

Planejando levar astronautas à Lua em alguns anos, o Starship ainda deve passar por mais de 100 testes, antes de poder garantir a segurança dos passageiros em uma viagem espacial.