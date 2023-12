Nasa busca vida nas luas de Júpiter e Saturno com robô; saiba mais

A agência estadunidense Nasa criou um robô para procurar vida nas luas de Júpiter e Saturno. A missão espacial Europa Clipper tem lançamento programado para outubro de 2024, e o satélite chega em 2030. Ao redor de Júpiter, dará 50 voltas em sua órbita.

Conforme o portal TecMundo, a ação da Nasa considera o princípio de que, para encontrar vida fora da Terra, é preciso ter água em abundância. Os cientistas não buscam necessariamente as formas de vida retratadas em filmes de alienígenas, podendo ter sucesso na missão com formas de vida microscópicas.

Com o avanço da tecnologia, os robôs se tornaram mais precisos para a captação de amostras e informações dos planetas do Sistema Solar.

Coleta de evidências

Os pesquisadores afirmaram que algumas das luas desses dois planetas estão sendo observadas pela capacidade de conter mais água do que todos os oceanos da Terra.

Em Encélado, por exemplo, uma das 145 luas de Saturno, há uma enorme superfície congelada, que contém elementos essenciais à vida. Porém, ainda não se sabe se esses elementos se uniram para formar os aminoácidos que resulta na formação de vida.

Com as novas expedições, haverá coleta de evidências para pesquisas futuras. Além disso, a exploração feita pelo equipamento da Nasa é suave o bastante para não danificar as estruturas dos aminoácidos coletados.