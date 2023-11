Lixeiras subterrâneas ajudam a reduzir pontos de descarte irregular em Fortaleza

A manutenção da limpeza urbana é um desafio para as gestões municipais das grandes capitais. Em Fortaleza, cidade que possui uma média de produção de lixo por pessoa maior do que a nacional, de acordo com levantamento da Prefeitura Municipal, a instalação de lixeiras subterrâneas em pontos estratégicos da cidade tem sido uma solução implementada para a redução de pontos de descarte irregular de resíduos sólidos.

De acordo com Tiago Mafra, coordenador de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), as lixeiras subterrâneas são equipamentos exclusivos para o descarte de lixo orgânico, e servem para auxiliar a coleta domiciliar em locais de grande demanda. “Cada lixeira é composta por dois contêineres de 2000L que ficam abaixo do solo e são elevados por um sistema hidráulico no momento da coleta”, explica o gestor.

O mecanismo funciona da seguinte forma: a coleta é feita por meio dos caminhões coletores que têm um sistema hidráulico ligado às lixeiras, fazendo com que as estruturas subam e os contêineres sejam retirados e descarregados. Atualmente, Fortaleza possui 46 lixeiras subterrâneas em funcionamento, sendo 23 delas instaladas em 2023. Contam com equipamentos os bairros Barra do Ceará, Pirambu, Cristo Redentor, Jacarecanga, Meireles, Cais do Porto, Mucuripe, Centro, Aldeota, Meireles, Joaquim Távora, Presidente Kennedy, Cidade dos Funcionários, Fátima, Maraponga e Mondubim.

Para Tiago, o principal diferencial da solução é o armazenamento de resíduos sem apresentar odor e aparências características. “As lixeiras subterrâneas evitam aquela aparência feia de lixo espalhado pela cidade. Se utilizada da forma correta pela população, esconde os resíduos orgânicos abaixo do nível do solo, enquanto nós mantemos a realização da coleta periodicamente, auxiliando na coleta domiciliar”, pontua o coordenador de Limpeza Urbana.

As lixeiras são implementadas após avaliação do número de pessoas que moram nas regiões do entorno, a quantidade de resíduos produzida todos os dias, a existência de pontos de descarte irregular e a dificuldade de acesso à área, que pode impedir que a coleta domiciliar aconteça. Para a boa manutenção do serviço, Tiago indica como ideal, no entanto, que a população utilize esse mecanismo apenas com lixo domiciliar e, em casos de problemas de coleta ou falha do equipamento, entrem em contato com a Secretaria por meio do número 156.