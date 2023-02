Litoral do Ceará tem 36 trechos próprios para banho no Carnaval, confira

Os foliões que decidirem aproveitar o Carnaval no litoral cearense, devem ficar atentos à "qualidade da água do mar". De acordo com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), apenas 36 trechos da orla do Estado estão próprios para banho.

Em Fortaleza, somente 7 trechos são considerados adequados, sendo dois deles no setor Leste, e cinco no setor Centro. Na parte Oeste da Capital, todos os pontos foram considerados impróprios, tendo os banhos de mar desaconselhados.

A realidade é outra para os municípios do litoral Leste do Estado, em que todos os trechos aparecem como "próprios". O mesmo acontece em 12 pontos do lado Oeste do litoral, que abrange as famosas praias do Cumbuco, de Jericoacoara, e de Icaraí de Amontada.

Confira a lista completa de praias próprias e impróprias abaixo:

FORTALEZA

Setor Oeste

Impróprias

Praia da Barra do Ceará (da Foz do Rio Ceará à rua Bom Jesus)

Praia das Goiabeiras

Praia do Coqueirinho (próximo ao projeto 4 varas)

Praia do "L"

Praia da Colônia

Praia da Formosa (próximo ao Posto de Saúde Guiomar Arruda)

Praia da Leste (na altura da Av. Filomeno Gomes)

Praia da Leste Oeste

Setor Centro

Impróprias

Praia dos Crush

Praia do Mucuripe

Próprias

Praia de Iracema (na altura da Ponte Metálica)

Praia de Iracema (na altura da Estátua Iracema Guardiã)

Praia do Meireles

Setor Leste

Impróprias

Praia do Titanzinho

Praia do Futuro

Praia do Caça e Pesca

Próprias

Praia da Abreulândia

Praia da Sabiaguaba

LITORAL LESTE DO CEARÁ

Próprias

Porto das Dunas

Prainha

Praia do Presídio

Iguape

Praia do Barro Preto

Praia do Batoque

Barra Nova

Praia da Tabubinha

Morro Branco

Praia das Fontes

Prainha do Canto Verde

Pontal de Maceió

Canoa Quebrada

Majorlândia

Quixaba

Redonda

LITORAL OESTE DO CEARÁ

Impróprias

Taíba

Lagoinha

Flecheiras

Praia de Bitupitá

Próprias

Icaraí

Tabuba

Cumbuco

Lagamar do Cauípe

Pecém

Paracuru

Mundaú

Praia da Baleia

Icaraí de Amontada

Praia de Almofala

Praia de Arpoeiras

Jeriocoacoara

Em alerta

Praia do Preá

RELATÓRIOS

O boletim é feito pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência, seguindo os critérios de balneabilidade descritos na Resolução Conama Nº 274, de 29/11/2000.